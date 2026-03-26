Sturz am Großglockner: Wintersportler verletzt

Der verletzte Deutsche musste per Notarzthubschrauber geborgen werden und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Tirol. Ein 63-jähriger deutscher Skitourengeher ist am Mittwoch bei der Abfahrt über die Südflanke des Großglockners in Osttirol gestürzt und dabei verletzt worden. Der Mann war mit zwei Bergkameraden und zwei geprüften Berg- und Skiführern von der Stüdlhütte über die Adlersruhe auf den Gipfel aufgestiegen, teilte die Polizei mit. Bei der Abfahrt über die 40 Grad steile Südflanke stürzte der Deutsche und verletzte sich am Bein. Er wurde mit einem Notarzthubschrauber geborgen.

Die Gruppe war zuvor über die Aufstiegsroute - die auch über das Ködnitzkees und das Eisleitl geführt hatte - wieder abgestiegen. Vor der Einmündung in die Südflanke entschied man gemeinsam, an dieser Stelle abzufahren. Der 63-Jährige stürzte daraufhin bei einem Rechtsschwung und konnte wegen seiner Verletzung nicht mehr weiterfahren. Die anwesenden Ski- und Bergführer leisteten Erste Hilfe und setzten einen Alpinnotruf ab. Wegen des steilen Geländes musste der Verletzte mit dem Hubschrauber vom Berg geholt werden. Er wurde daraufhin ins Krankenhaus Lienz eingeliefert.