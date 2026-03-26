Flammen-Inferno in Osttirol: 36 Menschen aus Wohnhaus gerettet

Ein Großbrand in Matrei in Osttirol hat am Mittwochabend einen massiven Einsatz ausgelöst. Starker Wind fachte die Flammen zusätzlich an – mehrere Häuser mussten geräumt werden, dutzende Menschen wurden in Sicherheit gebracht.

Osttirol. Der Brand eines Mehrparteienhauses in Matrei in Osttirol brach gegen 19.30 Uhr aus und entwickelte sich rasch zu einem Großeinsatz. Durch starken Wind griffen die Flammen schnell auf die Fassade über und breiteten sich weiter aus.

36 Menschen evakuiert

Aus Sicherheitsgründen wurden insgesamt 36 Personen, darunter auch drei Kinder, aus dem Gebäude sowie angrenzenden Häusern evakuiert. Glücklicherweise wurde bei dem Einsatz niemand verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Massive Einsatzkräfte vor Ort

Insgesamt standen 165 Feuerwehrleute im Einsatz. Sieben Feuerwehreinheiten rückten mit 29 Fahrzeugen an, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Zusätzlich war die Rettung mit drei Fahrzeugen, 16 Sanitätern und einem Notarzt vor Ort.

Evakuierte im Tauerncenter untergebracht

Die evakuierten Anrainer wurden vom Rettungsdienst betreut und vorübergehend im Tauerncenter untergebracht. Auch mehrere Polizeistreifen, Mitarbeiter des Energieversorgers sowie der Bürgermeister waren im Einsatz.

Erst kurz nach Mitternacht konnte endgültig "Brand aus" gegeben werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen weiterhin.