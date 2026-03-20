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Nicht nur Oster-Kurse: Der Frühling macht wieder Lust auf viel neues Wissen
© VHS

VHS-Programm

Nicht nur Oster-Kurse: Der Frühling macht wieder Lust auf viel neues Wissen

20.03.26, 15:59
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Unter dem Motto "Weniger Stress. Mehr VHS" wird ein umfangreiches Programm an den Volkshochschulen Wiens angeboten.

Mit den ersten warmen Tagen wächst die Lust, Neues auszuprobieren, Talente aufzufrischen und sich selbst etwas Gutes zu tun. Die Wiener Volkshochschulen starten im April mit einem vielfältigen Programm in den Frühling – von Sprachkursen über kreative Workshops bis zu bewegten Angeboten für Groß und Klein. Wer entschleunigt und zugleich wirksam lernen möchte, findet jetzt die idealen Formate. Im Folgenden einige Vorschläge.

Von der Teeschale zur Vase: handgeformte Wabi-Sabi Gefäße aus Ton und Töpfern an der Scheibe 

Wann: Mi, 08.04.2026 – 27.05.2026, 09:00 – 12:00 Uhr
Wo: Die Kunst VHS, Lazarettgasse 27, 1090 Wien
Kosten: € 246,–

Restaurieren alter Möbel und Möbelbau 

Wann: Do, 09.04.2026 – 28.05.2026, 15:00 – 18:00 Uhr
Wo: VHS KunstHandWerk, Schlossgasse 23, 1050 Wien
Kosten: € 266,–

Wohlbefinden & Entspannung: Kraft sammeln, Tempo rausnehmen 

Wann: Di, 07.04.2026 – 19.05.2026, 18:00 – 19:00 Uhr
Wo: VS Reisnerstraße (Eingang Strohgasse), Reisnerstraße 43, 1030 Wien
Kosten: € 58,– (AK Bildungsgutschein kann eingelöst werden)

Workshop: Flaschengarten selbstgemacht 

Wann: Sa, 11.04.2026, 14:00 – 16:00 Uhr
Wo: VHS am Sophienpark, Neubaugürtel 8, 1070 Wien
Kosten: € 17,–

Spurenlesen auf der Donauinsel (Science Walk)  

Wann: Sa, 11.04.2026, 10:00 – 13:00 Uhr
Wo: Treffpunkt wird nach Anmeldung per E-Mail bekannt gegeben
Kosten: € 22,–

Ballett für Erwachsene  

Wann: Di, 07.04.2026 – 19.05.2026, 18:00 – 19:30 UhrWo: VHS Meidling, Längenfeldgasse 13-15, 1120 WienKosten: € 87,–

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