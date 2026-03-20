Nicht nur Oster-Kurse: Der Frühling macht wieder Lust auf viel neues Wissen

Unter dem Motto "Weniger Stress. Mehr VHS" wird ein umfangreiches Programm an den Volkshochschulen Wiens angeboten.

Mit den ersten warmen Tagen wächst die Lust, Neues auszuprobieren, Talente aufzufrischen und sich selbst etwas Gutes zu tun. Die Wiener Volkshochschulen starten im April mit einem vielfältigen Programm in den Frühling – von Sprachkursen über kreative Workshops bis zu bewegten Angeboten für Groß und Klein. Wer entschleunigt und zugleich wirksam lernen möchte, findet jetzt die idealen Formate. Im Folgenden einige Vorschläge.

Von der Teeschale zur Vase: handgeformte Wabi-Sabi Gefäße aus Ton und Töpfern an der Scheibe

Wann: Mi, 08.04.2026 – 27.05.2026, 09:00 – 12:00 Uhr

Wo: Die Kunst VHS, Lazarettgasse 27, 1090 Wien

Kosten: € 246,–

Restaurieren alter Möbel und Möbelbau

Wann: Do, 09.04.2026 – 28.05.2026, 15:00 – 18:00 Uhr

Wo: VHS KunstHandWerk, Schlossgasse 23, 1050 Wien

Kosten: € 266,–

Wohlbefinden & Entspannung: Kraft sammeln, Tempo rausnehmen

Wann: Di, 07.04.2026 – 19.05.2026, 18:00 – 19:00 Uhr

Wo: VS Reisnerstraße (Eingang Strohgasse), Reisnerstraße 43, 1030 Wien

Kosten: € 58,– (AK Bildungsgutschein kann eingelöst werden)

Workshop: Flaschengarten selbstgemacht

Wann: Sa, 11.04.2026, 14:00 – 16:00 Uhr

Wo: VHS am Sophienpark, Neubaugürtel 8, 1070 Wien

Kosten: € 17,–

Spurenlesen auf der Donauinsel (Science Walk)

Wann: Sa, 11.04.2026, 10:00 – 13:00 Uhr

Wo: Treffpunkt wird nach Anmeldung per E-Mail bekannt gegeben

Kosten: € 22,–

Ballett für Erwachsene

Wann: Di, 07.04.2026 – 19.05.2026, 18:00 – 19:30 UhrWo: VHS Meidling, Längenfeldgasse 13-15, 1120 WienKosten: € 87,–