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Autumn Durald Arkapaw
© Getty Images

Schreibt Geschichte

BRAVO! Erste Kamerafrau mit einem Oscar geehrt

16.03.26, 03:04
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Kamerafrau Autumn Durald Arkapaw schreibt Geschichte als erste Kamerafrau mit Oscarauszeichnung.

Das gab es tatsächlich noch nie bei den  Oscars !

Autumn
© Getty Images

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Schreibt Geschichte

Bei den diesjährigen 98. Oscarawards wurde zum ersten Mal eine Kamerafrau mit einer Trophäe geehrt. Autumn Durald Arkapaw gewann für ihre Arbeit beim Film "Sinners". Sie nahm die Ehrung entgegen und forderte alle Frauen im Saal auf, aufzustehen, denn "ohne euch geht es nicht."

Autumn
© Getty Images

98. Oscars - Die Liste der GewinnerInnen

  • Bester Dokumentarfilm 1/9
    Beste Nebendarstellerin
  • Bester Dokumentarfilm 2/9
    Bester hauptdarsteller
  • Bester Dokumentarfilm 3/9
    Bester Nebendarsteller
  • Bester Dokumentarfilm 4/9
    Beste Rgie
  • Bester Dokumentarfilm 5/9
    Beste Kamera
  • Bester Dokumentarfilm 6/9
    Bestes Kostümdesign
  • Bester Dokumentarfilm 7/9
    Beste Casterin
  • Bester Dokumentarfilm 8/9
    Auslandsoscar
  • Bester Dokumentarfilm 9/9
    Bester Dokumentarfilm

© Getty Images

Amy Madigan - "Weapons"

© Getty Images

Michael B. Jordan für Rolle in "Sinners"

© Getty Images

Sean Penn - der die Verleihung schwänzte - für "One Battle After Another".

© Getty Images

Paul Thomas Anderson - "One Battle After Another"

© Getty Images

Autumn Durald Arkapaw für "Sinners". Sie ist die erste Frau in der Geschichte der Academy Awards, die mit einem Oscar geehrt wird!

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Kate Hawley für "Frankenstein"

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Cassandra Kulukundis, für "One Battle after Another"

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"A Sentimental Value"

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Mr Nobody Against Putin

Erste Nominierung

Rachel Morrison war 2018 die erste Frau, die für einen Oscar in der Kategorie Beste Kamera nominiert wurde, und zwar für ihre Arbeit an dem Film Mudbound.

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