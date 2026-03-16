Kamerafrau Autumn Durald Arkapaw schreibt Geschichte als erste Kamerafrau mit Oscarauszeichnung.

Das gab es tatsächlich noch nie bei den Oscars !

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Schreibt Geschichte

Bei den diesjährigen 98. Oscarawards wurde zum ersten Mal eine Kamerafrau mit einer Trophäe geehrt. Autumn Durald Arkapaw gewann für ihre Arbeit beim Film "Sinners". Sie nahm die Ehrung entgegen und forderte alle Frauen im Saal auf, aufzustehen, denn "ohne euch geht es nicht."

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98. Oscars - Die Liste der GewinnerInnen 1/9

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9/9 © Getty Images Amy Madigan - "Weapons" © Getty Images Michael B. Jordan für Rolle in "Sinners" © Getty Images Sean Penn - der die Verleihung schwänzte - für "One Battle After Another". © Getty Images Paul Thomas Anderson - "One Battle After Another" © Getty Images Autumn Durald Arkapaw für "Sinners". Sie ist die erste Frau in der Geschichte der Academy Awards, die mit einem Oscar geehrt wird! © Getty Images Kate Hawley für "Frankenstein" © Getty Images Cassandra Kulukundis, für "One Battle after Another" © Getty Images "A Sentimental Value" © Getty Images Mr Nobody Against Putin

Erste Nominierung

Rachel Morrison war 2018 die erste Frau, die für einen Oscar in der Kategorie Beste Kamera nominiert wurde, und zwar für ihre Arbeit an dem Film Mudbound.