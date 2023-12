× Hasselhoff rockt die Brunner Wiesn und die Donauinsel

Im Vorjahr musst er seine Österreich-Tour wegen einem Augeninfarkt absagen. Jetzt ist David Hasselhoff wieder fit. Am 25. Mai singt er bei der 80ies-Party "Forever Young" auf der Donauinsel und am 19. September eröffnet er mit allen Kulthits die Brunner Wiesn.

Bei seinem letzten Wien-Stopp im Oktober 2022 zeigte sich David Hasselhoff auch als Küchen-Chef. Schnitzlklopfen im In-Restaurant Meissl und Schadn. Im März dann der Schock: Tour-Absage wegen Augeninfekt. Jetzt macht es The Hoff wieder gut. Am 25. Mai singt er bei der 80ies-Party "Forever Young" auf der Donauinsel und am 19. September eröffnet er mit Kulthits wie „Looking For Freedom“, „The Limbo Dance“ oder „Crazy For You” die Brunner Wiesn. “Das wird das große Hitfeuerwerk für die ganze Familie: vom Kleinkind bis zur Oma. Ich will und werde alle happy machen," erklärt Hasselhoff sein Österreich-Comeback, bei dem er auf der Wiesn im Vorprogramm sogar Fab Morvan von Milli Vanilli dabei hat!

© zeidler ×

© APA/GEORG HOCHMUTH ×



Die Vorfreude bei Hasselhoff ist groß: "Bei euch hatte ich ja meine ersten Nummer eins. Mein erstes Konzert. Deshalb trage ich Österreich immer in meinem Herzen." Die Tickets für Tickets für David Hasselhoff auf der Donauinsel und der Brunner Wiesn gibt's ab sofort bei oeticket und ticket24.at