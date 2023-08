Rolling Stones starten Countdown zur neuen CD

ÖSTERREICH Leser wissen es bereits seit dem 22. August. Jetzt habe es die Rolling Stones mit Foto-Serie und Webpage bestätigt. Am 6. September gibt’s die Infos zur neuen CD „Hackney Diamonds“

„Hallo Welt“, dazu 10 Fotos der berühmten Zunge im neuen Design vor Sehenswürdigkeiten in London, Paris oder New York und die Webseite hackneydiamonds.com - was ÖSTERREICH-Leser bereits seit dem 22. August wissen, haben Dienstag Nacht nun auch die Rolling Stones auf ihren Social Media Kanälen bestätigt: Im Oktober kommt das neue Album „Hackney Diamonds“. Das erst Studiowerk der Stones seit 18 Jahren. Das wichtigste Album des Jahres!

Nach einem Inserat im britischen Lokalblatt „Hackney Gazette, wo man sich als vermeintliche Glaserei ausgab („Unser freundliches Team verspricht Ihnen Zufriedenheit“), weist nun ein Countdown, für den man allerdings erst mit einem Hammer eine Glasscheibe einschlagen muss, auf den 6. September hin. Da wollen die Stones wohl alle Infos zum neuen Album verraten und möglicherweise auch schon die erste Single vorstellen. 12 Songtitel wie u.a. „Angry“, „Mess it Up“ oder „Whole Wide World“ wurde dafür von den Autoren Michael Philip Jagger und Keith Richards bereits auf der American Society of Composers, Authors and Publishers registriert.