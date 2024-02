× Oliver Anthony: „Joe Biden ist ein Pädophiler!“

Konzert-Aufreger in London: Oliver Anthony rockte mit Bibel-Zitaten, Papierflieger und einer Pädo-Ansage gegen US-Präsident Biden! ÖSTERREICH war beim schrägsten Auftritt des Jahres live dabei!

„Joe Biden is a Pedo“ - also „Joe Biden ist ein Pädophiler“. Zuerst sang es nur das Publikum, dann lieferte Internet- und Chart-Phänomen Oliver Anthony auch den Rhythmus der Fußball-Hymne „Seven Nation Army“ (White Stripes) dazu und sang sogar freudig mit: „Ich glaube ihr habt gerade meinen nächsten Song mitgeschrieben!“ Konzert-Aufreger in London! Country-Musik-Redneck Anthony, der mit dem Richtung Weißes Haus gerichteten Protest-Song „Rich Men North Of Richmond“ im August aus dem Nichts heraus an die Spitze der Billboard Charts stürmte, lieferte am Samstag im Shepherds Bush Empire einen ebenso fragwürdigen wie denkwürdigen Auftritt. ÖSTERREICH war live dabei.

Bibelsprüche (o.) und Papierflieger (u.) bei Anthony.

„ Wiederum sah ich alle, die Unrecht leiden unter der Sonne, und siehe, da waren Tränen derer, die Unrecht litten und keinen Tröster hatten.“ Schon die Eröffnung mit einer Passage aus der Luther-Bibel (!), die er von seinem Handy vorlas („Darauf habe ich auch all meine Songs geschrieben!“) ließ auf einen schräge Abends schließen - und Anthony, der vor der Europa-Tour „noch nie die USA und auch selten Virginia verlassen hat“ ließ dann 80 Minuten nichts bzw. eben viel zu wünschen übrig. Zwischen Lagerfeuer-Songs wie "Cobwebs and Cocaine“ oder „ I’ve Got to Get Sober“ legte er an der Seite seiner zwei Mitmusiker Joey Davis (Gitarre) und Caleb Dillard (Kontrabass) oft bis zu 5-minütige (!) Pausen ein. Da wurden dann Papierfieger (!) gefalten und ins Auditorium Publikum entsandt, weitere Bibel-Passagen rezitiert, nach Joints verlangt und eben geben Biden gewettert.

Die 3.000 Besucher - zum Großteils hochprozentigst llluminiert und in Rauf-Laune - feierten das ziemlich unprofessionell und an eine Schulschikurs-Aufführung erinnernde „Konzert“ dennoch als neues Musik-Wunder-Happening. Dafür wurden sie auch mit dem Elton-John Cover „Rocket Man“, gleich drei Versionen von „Rich Men North Of Richmond“ und einer Selfie-Runde belohnt: nach seinem schrägen Auftritt ließ er nämlich Davis solo weiterspielen um mit den Fans Erinnerungs-Fotos zu knipsen. das schrägste Auftritt des Jahres.

ÖSTERREICH-Reporter Thomas Zeidler mit Oliver Anthony beim London Konzert.