Hype um Protest-Sänger Oliver Anthony

Oliver Anthony ist das neue Chart-Wunderkind. Mit der Redneck-Hymne ''Rich Men North Of Richmond'' sorgte er in USA für Rekorde und Polit-Diskussionen. Jetzt startet er auch in Österreich durch.

In den US Billboard Charts hat Oliver Anthony (29) bereits Musikgesichte geschrieben. Am 26. August stürmte er mit der politisch brisanten Protest-Hymne „Rich Men North Of Richmond“ von 0 auf 1. Als erster Künstler ohne jegliche Chart-Vergangenheit. Jetzt mischt der auch die heimischen iTunes-Charts auf, kämpft sich bereits bis auf Platz 2 hoch.

Outlaw. Der Musik-Hype des Jahres. Mit eine Märchenhaften Outlaw-Story: Nach Arbeitsunfall in einer Papiermühle in North Carolina musste Christopher Anthony Lunsford 2013 zurück in die Heimat Farmville, Virgina ziehen. 6 Monate war er arbeitslos, Dann schlug er sich als Außendienstverkäufer durch. Kämpfte mit Depressionen und gegen Alkoholismus. Seit 2021 singt er sich den Frust von der Seele. Lebt noch immer in einem Wohnwagen.

Hype. Am 11. August stellte er den in Richtung Washington-Elite zielenden Protest-Song auf YouTube hoch. Der Rest ist Geschichte: 45 Millionen Aufrufe, 29 Millionen Spotify-Streams und über 200.000 lukrative Downloads. Praktisch über Nacht schossen seine Abonnenten von 1.500 auf 650.000 hoch. Den ersten hochdotierten Plattenvertrag über 8 Millionen Dollar hat er jedoch abgelehnt. „Ich brauche keine 6 Tourbusse, keine 15 Traktoren und auch keinen Jet“

Politikum. Die Redneck-Hymne vom kleinen Mann, der seine Seele verkauft hat weil für beschissene Bezahlung Überstunden geschoben hat, ist längst auch zum Politikum geworden. Anthony gilt bereits als „Donald Trump der Musik“. Vor allem die Rechten, wie die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene wollen Anthony für sich vereinnahmen. Und machten ihm sehr zum Missfallen von Anthony auch zum Thema der ersten GOP-Wahlkampf Debatte. „Die Rechten versuchen, mich als einen der Ihren zu charakterisieren.Die Linken versuchen mich zu diskreditieren, vermutlich als Vergeltung. Das muss aufhören. Ich bin bei der Politik ziemlich genau in der Mitte, und das war ich schon immer.“

Neuer Hit. Ein Ende des Hypes und der Polit-Diskussionen ist vorerst nicht abzusehen: Letzten Freitag stellte er den neuen Song „I Want To Go Home“ bei der u.a .Gottesfürchtig vor dem dritten Weltkrieg warnt, online: über 1 Million Klicks in nur 24 Sunden.

Die iTunes-Charts vom 28. August:

1. The Kolors - Italodisco

2. Oliver Anthony - Rich Men North Of Richmond

3. AUT of ORDA - Mi Amor