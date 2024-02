× Mark Knopfler liefert ein neues „We Are The World”

Mark Knopfler liefert 1983er Hit "Local Hero" jetzt in einer sensationellen All-Star-Version. Mit dabei u.a. Bruce Springsteen, David Gilmour, Eric Clapton und Jeff Beck, mit seiner allerletzten Studio-Session.

Im Jänner 1985 nahm die US-Musikelite die Benefiz-Hymne „We Are The World" auf. Nachzusehen auch in der aktuellen, sensationellen Netflix-Doku „The Greatest Night In Pop“. Jetzt liefert Mark Knopfler, der legendäre Gitarrist der Dire Straits („Brothers in Arms“) ein ähnlich spektakuläres Musik-Projekt. Für eine Neuaufnahme seines 1983er Klassikers „Going Home: Theme for Local Hero“ hat er u.a. Bruce Springsteen, David Gilmour, Slash, Eric Clapton, Ringo Starr, Ronnie Wood, Brian May und Joan Jett gewinnen können. Dazu liefert der 9-minütige Instrumental-Track auch die allerletzten Aufnahmen der im Vorjahr verstorbenen Gitarren-Legende Jeff Beck.

Spielt das Gros der Musiker dabei die Gitarre, so haben Ringo Starr und sein Sohn Zack Starkey die Drum-Parts eingespielt. Sting ist am Bass zu hören. Roger Daltrey von The Who auf der Harmonika.

„Bevor ich wusste, wo ich war, kam Pete Townshend bewaffnet mit einer Gitarre und einem Verstärker in mein Studio. Und dieser erste Power-Akkord von Pete … Mann, ich sage Ihnen – wir waren in diesem Gebiet und es war einfach fantastisch.“ Erinenrt sich Knoplfer an die Aufnahmen, „Und von da an ging es weiter. Eric [Clapton] kam herein, spielte großartig, nur ein feines Lick nach dem anderen. Dann kam Jeff Becks Beitrag und das war faszinierend. Das Ganze war ein Höhepunkt.“ schwärmt Knopfler von den Aufnahmen.

Bruce Springsteen (o.) und Brian May sind dabei

Letzte Aufnahme: Jeff Beck

Die neue All-Star Version, produziert von Dire Straits Keyboarder Guy Fletcher, wird am 15. März veröffentlicht. Alle Einnahmen gehen an die Benefiz-Organisationen “Teenage Cancer Trust” und “Teen Cancer America”

Das sind die Stars von „Local Hero“:



Mark Knopfler, Bruce Springsteen, David Gilmour, Eric Clapton, Ringo Starr, Ronnie Wood, Jeff Beck, Pete Townshend, Sting, Brian May, Joan Jett, Nile Rogers, Joan Armatrading, Richard Bennett, Joe Bonamassa, Joe Brown, James Burton, Jonathan Cain, Paul Carrack, Ry Cooder, Jim Cox, Steve Cropper, Sheryl Crow, Danny Cummings, Duane Eddy, Sam Fender, Peter Frampton, Audley Freed, Vince Gill, Buddy Guy, Keiji Haino, John Jorgenson, Sonny Landreth, Albert Lee, Greg Leisz, Alex Lifeson, Steve Lukather, Phil Manzanera, Dave Mason, Hank Marvin, Robbie McIntosh, John McLaughlin, Tom Morello, Rick Neilsen, Orianthi, Brad Paisley, Mike Rutherford, Joe Satriani, John Sebastian, Connor Selby, Slash, Andy Taylor, Susan Tedeschi and Derek Trucks, Ian Thomas, Keith Urban, Steve Vai, Waddy Wachtel, Joe Louis Walker, Joe Walsh, Glenn Worf und Zucchero.