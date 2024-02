× Adele: DAS sind die Ticketpreise für München!

Im August sing Adele gleich 10 Mal in München. Für 800.000 Fans. Die Tickets kosten zwischen 74,90 und 419 Euro und sind damit sogar deutlich billiger als in Las Vegas.

Front of Stage 1: 419 Euro, Die besten Sitzplätze 399 gleich beim Bühnen-Steg 369 bis 399 Euro und Tribünen-Plätze ab 74,90Euro- das sind die Ticketpreise für den Konzert-Hit des Jahres. Zischen 2. und August singt Adele ja gleich 10 Mal in München. Ihr einzigen Europa-Konzerte und die ersten außerhalb von England und den USA seit 2016. Ein Mega-Coup, den der Grazer Veranstaltungs-Zampano Klaus Leutgeb in Kooperation mit Live Nation eingefädelt hat

Leutgeb und Lieberberg holen Adele nach München

Insgesamt 800.000 Tickets werden aufgelegt. Alleine für den Pre-Sale haben sich 2,2 Millionen Fans angemeldet. Die SHow sprengt alle Dimensionen: Leutgeb, der schon Helene Fischer, Andreas Gabalier oder Robbie Williams für Mega-Konzerte auf des Freigelände bei der Münchener Messe holte, zimmert ihr dabei in Kooperation mit dem weltweit gefeierten Bühnen-Designer Florian Wieder eine „einzigartige Arena mit einer Kombination aus bestuhlten Tribünen, Sitz- und Stehplätzen“ aufs Messegelände. Alleine die Giganten-Bühne ist 220 Meter breit. „Ein einmaliges, maßgeschneidertes Pop-up-Stadion, genau für die Show, die ich präsentieren möchte", zeigt sich Adele vom wegweisenden Konzert-Set-Up begeistert.

Aktuell reißt Adele ja mit ihrer Konzertserie "Weekends with Adele" in Las Vegas zu Begeisterungsstürmen hin. 100 Konzerte für über 400.000 Fans, die Fans und Kritiker gleichermaßen überzeugen. Die Los Angeles Times nannte die Show „Eine exquisite Balance von persönlichem Storytelling und Las Vegas Glitz“. Billboard beschrieb sie als „vollkommen und atemberaubend spektakulär“. Die Show liefert vom Opener "Hello" bis zum Finale "Love Is a Game" die 20 größten Hits ihres 170-Millionen-fach verkauften Œuvre. Natürlich auch die Bond-Hymne "Skfall" und Grammy-Hits wie "Easy On Me", "Rolling In The Deep " oder "Set Fire To The Rain". In München wird ein ähnlich starkes Programm erwartet.