× Wanda: Österreich-Premiere für Herzens-Song

Um 20.30 Uhr zünden Wanda heute in der Stadthalle ihre große Weihnachts-Show. Weihnachts-Lieder gibt’s dabei keine, dafür aber die Premiere vom aktuellen Nummer-eins-Hit „Bei niemand anders“.

Das gibt es auch nicht so oft, dass der aktuellen Nummer eins Hit der iTunes Charts zeitgleich auch live erklingt. Heute, Freitag ab 20.30 Uhr solle es in der Stadthalle mal wieder so weit sein. Wanda, die sich nach dem Ausstieg von Schlagzeuger Valentin Wegscheider ("„In diesem Jahr ist so viel passiert, dass ich einfach Zeit brauche, um alles zu verarbeiten.") erstmals offiziell als Trio auf der Bühne zeigen („Wir werden nie mehr dieselbe Band sein!“) wollen neben Mitsing-Hymnen wie „Luzia“, „Bolgona“ oder "Bussi Baby“ als Highlight ihrer Weihnachts-Show nämlich erstmals in Wien auch den emotionalen Trauer-Hit „Bei niemand anders" anstimmen. Ein Song mit dem man die vielen Schicksalsschläge - letzten September verstarb Keyboarder Christian Hummer. Im Frühjahr dann auch Wandas Vater - „in Worte zu fassen versucht“ und damit mitten ins Herz trifft.

© zeidler ×

Das Motto des heutigen Abends lautet zwar „Weinachten mit Wanda“, aber eine "Stille Nacht" ist dabei für über 12.000 Fans nicht zu erwarten. Ganz im Gegenteil: "Es wird definitiv keine Weihnachts-Songs geben, dafür aber die Große Rock-n-Roll-as-Fuck-Party!" verspricht Marco Wanda. "Die Stadthalle wird das ärgste Fest. Dieses beschissene Jahr wird würdevoll beerdigt!"

© Universal Music/Luis Engels ×

Auch Abseits der Bühne zeigen Wanda heute in Wien viel Herz: In Zusammenarbeit mit der Caritas sammelt man vor dem Konzert Sachspenden für Obdachlose ein. Dazu wartet schon im Foyer eine weitere Überraschung auf: als Foto-OP nimmt man auch den legendären "Amore"-Mercedes mit. Weiter Überraschungen sind nicht ausgeschlossen: Wanda wollen heute auch eine ganze Reihe an Stargästen auf die Bühne holen.

© Universal Music ×



Am Juni legt man dann mit dem neuen Album „Ende Nie“ nach. „Das war unsere Therapie,“ erklärt Marco Wanda die 12 neuen Songs im ÖSTERREICH-Interview, „ So schlecht es uns persönlich ging, so viel Spaß hatten wir am Musikmachen. Das war in den ganzen Monaten der einzige Lichtblick für uns.“ Cool: passend zur Euro packt man dazu im Fanshop auch ein rot-weiß-rotes Wanda „Amore“ Fußball Trikot bei.

© Wanda ×

Das richtige Outfit zur kommenden Tour mit der man u.a in Graz (19. Juli), auf der Burg Clam (29. Juli) und auf der Festung Kufstein (20. August) stoppt. Dazu wird man wohl Ende des Jahres nach 10 Deutschland-Konzerten ja wohl auch noch einen weiteren Wien-Stopp folgen lassen.