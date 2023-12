× Wanda: „Dieses beschissene Jahr wird würdevoll beerdigt“

Am Freitag steigt das letzte Konzert-Highlight des Jahres: Wanda rocken in der Stadthalle ein Weihnachts-Show ohne Weihnachts-Hits.

„Stadthalle wird das ärgste Fest...if only you knew what we know...Dieses beschissene Jahr wird würdevoll beerdigt. AMORE“ Wanda machen auf Facebook Stimmung für ihre große Weihnachts-Show Am Freitag steigt ja in der Wiener Stadthalle das letzte große Konzert-Highlight des Jahres. Über 12.000 Fans feiern mit. Die letzten Restkarten gibt es bei oeticket und ticket24.at

Das Motto lautet zwar „Weinachten mit Wanda“ aber auf Weihnachts-Hits wird man dabei vergeblich hoffen : „Es wird definitiv keine Weihnachts-Songs geben, dafür aber die Große Rock-N-Roll-as-Fuck-Party.“ Auch als Antwort auf die vielen Dramen: letzten September verstarb Keyboarder Christian Hummer. Im Frühjahr dann nach monatelanger Krankheit auch Wandas Vater Werner Fitzthum. Dazwischen, „am 3. Jänner und nach dem beschissenste Silvester aller Zeiten“ hat Wanda den neuen Hit „Bei niemand anders“ geschrieben, mit dem er ganz Österreich bewegt: „Vielen Dank für das wunderbare Lied und die wunderschönen Worte! Ich bin sehr berührt!“ oder „Ein Lichtblick in schwierigen Zeiten, eine musikalische Oase, die meiner Seele Trost und Hoffnung schenkt.“ heißt es dazu in den YouTube-Kommentaren

Bei iTunes stürmten Wanda damit gleich wieder auf Platzt eins. Die Live-Premiere steigt jetzt in der Stadthalle, wo sich Wanda nach dem Ausstieg von Schlagzeuger Valentin Wegscheider ("„In diesem Jahr ist so viel passiert, dass ich einfach Zeit brauche, um alles zu verarbeiten.") erstmals offiziell als Trio auf der Bühne zeigt: „Wir werden nie mehr dieselbe Band sein!“