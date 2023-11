Wanda: Neustart nach Todes-Dramen: "Werden nie mehr dieselbe Band sein!"

Musik als Therapie. Wanda melden sich nach dem Tod von Keyboarder Christian Hummer und Wanda-Papa Werner Fitzthum mit den neuen Hit „Bei niemand anders“ zurück. Als Trio und nicht nur im Video schwer gezeichnet.

„Wir werden nie mehr dieselbe Band sein! Wanda wird Werte und Botschaften hochhalten, aber es ist eine völlig andere Situation. Ein Übergang in etwas völlig Neues. Ich gehe nur noch mit den Flow. Ich habe keine Fantasien mehr.“ Marco Wanda verarbeitet mit dem heute veröffentlichen neuen Wanda-Hit „Bei niemand anders“ auch die großen Dramen. Im September verstarb Keyboarder Christian Hummer. Im Frühjahr dann nach monatelanger Krankheit auch sein Vater Werner Fitzthum. Dazwischen, „am 3. Jänner und nach dem beschissenste Silvester aller Zeiten“ hat er den neuen Hit-geschrieben. Auch als Mutmacher und Therapie: „Trauer und Verlust sind so etwas persönliches. Ich habe bei diesem Song versucht, die Musik sprechen zu lassen. Auch in Ermangelung eigener Worte.“

© Universal Music ×

"Die Musik war in den ganzen Monaten der einzige Lichtblick für uns!"

Sein Vater hat das Demo noch gehört. „Er hat gesagt: 'Gratuliere. Das ist ein Lied, in dem ich mich, aber auch viele andere Menschen sich aufgehoben fühlen werde. Mehr Lob geht nicht.“ Im Studio („Das war unsere Therapie!“) fand man nach Monaten des Schocks („Die Leute erzählen mir von Meetings und Gesprächen aus der Zeit, bei denen ich offenbar zugegen war, aber das ist bei mir alles komplett ausgelöscht“) den gemeinsamen Trost. „So schlecht es uns persönlich ging, so viel Spaß hatten wir am Musikmachen. Das war in den ganzen Monaten der einzige Lichtblick für uns.“

© Universal Music/Luis Engels ×

© Thomas Zeidler ×

Wanda jetzt nur mehr zu dritt

Spannend: auf den neuen Band-Fotos und auch beim mit einem ukrainischen Film-Team in Georgien gedrehten Video („Das sind Erinnerungen, die ich ewig in meinem Herzen behalten werde.“) zeigt sich Marco Wanda nur mit Gitarrist Manuel Poppe und Bassist Ray Weber. Schlagzeuger Valentin Wegscheider ist nicht zu sehen. „Wir wollten zu dritt auftreten, weil letztendlich wir die Menschen sind die das alles durchlebt haben,“ erklärt er die neue Familien-Aufstellung im ÖSTERREICH-Interview.

© Universal Music/Luis Engels ×

© zeidler

Weihnachts-Konzert ohne Weihnachts-Songs aber mit Trauerminute

Die Live-Premiere vom neuen Hit „Bei niemand anders“, den man auch als Vinyl-Single aus recyceltem Frittierfett („Das ist die Zukunft!“) liefert, steigt am 22. Dezember beim großen Weihnachts-Konzert in der Wiener Stadthalle. Dafür versprechen Wanda neben jeder Menge „Amore“ und „einigen Überraschungen“ auch die „Große Rock-N-Roll-as-Fuck-Party: „Es wird definitiv keine Weihnachts-Songs geben.“ Dafür aber eine Schweige-Minute für Christian Hummer. „Ich gehe davon aus, dass in der Stadthalle sehr viele Menschen dabei sind die Christian kannten. Und jeder der ihn kannte hat ihn geschätzt und geliebt.“

So klingt der neue Wanda-Hit: