Wanda: 2024 gibt es drei Österreich-Konzerte

Gmunden, Graz und Kufstein. Wanda bringen 2024 die „Amore“ auf Tour. Ab Montag gibt’s die Tickets.

Am 22. Dezember liefern Wanda in der Wiener Stadthalle ihr allererstes Weihnachtskonzert. Jetzt geht es mit den „Geschenken“ weiter: Für 2024 haben die Strizzi-Rocker drei weitere Österreich-Konzerte fixiert! Bei Gmunden Rockt (31. Mai), in der Freiluft Arena der Grazer Messe (19. Juli) und auf der Festung Kufstein (30.August) predigt man unter dem Motto "Wanda Live 2024" die Credo der „Amore“. Ab Montag (18. September) 10 Uhr gibt’s die begehrten Karten bei oeticket und ticket24.at

Mit den längst fälligen Österreich-Konzerten – heuer stoppte man ja nur im Juni beim "Lido Sounds" in Linz - will man den "Amadeus" als „Berste Live Band“ rechtfertigten. Am Programm stehen alle Hymnen. Von „Bologna“ über „Bussi Baby“ bis „Columbo.“.