So trauert Wanda um Keyboarder Christian Hummer (†32)

Band und Fans sind erschüttert: Wanda-Keyboarder Christian Hummer ist nach langer, schwerer Krankheit verstorben.

Wien. Wanda-Keyboarder Christian Hummer ist laut Angaben der Band tot. Via Facebook und Instagram wurde am Montagabend mitgeteilt, dass "unser Bandmitglied und lieber Freund Christian Hummer nach langer, schwerer Krankheit verstorben ist". "Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei seiner Familie. Christians Musik, seine Liebe und sein Humor bleiben für immer in unseren Herzen. Wir bitten darum, die Trauer und die Privatsphäre der Familie und der Band zu respektieren."

So trauert Wanda um Bandmitglied

Wanda teilte vie Facebook mit: "Schweren Herzens teilen wir euch mit, dass unser Bandmitglied und lieber Freund Christian Hummer nach langer, schwerer Krankheit verstorben ist. Christian war ein begnadeter Musiker und ein wundervoller Mensch. Seine Begeisterung für die Musik und seine Zuwendung zu den Menschen haben ihn so liebenswert gemacht. Es gibt keine Worte, die diesem Verlust gerecht werden können. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei seiner Familie. Christians Musik, seine Liebe und sein Humor bleiben für immer in unseren Herzen.

Wir bitten darum, die Trauer und die Privatsphäre der Familie und der Band zu respektieren. Alle geplanten Aktivitäten diese Woche werden abgesagt.

Wir werden die gemeinsamen Jahre mit dir niemals vergessen, Christian, und dich als Mensch und Musiker auf ewig in unseren Herzen behalten.

Wanda"

Wanda sagte alle geplanten Aktivitäten ab

Wanda gab an, alle geplanten Aktivitäten dieser Woche abgesagt zu haben. "Wir werden die gemeinsamen Jahre mit dir niemals vergessen, Christian, und dich als Mensch und Musiker auf ewig in unseren Herzen behalten", lautete das abschließende Band-Statement zum Ableben des Musikers. Zuletzt haben einige Auftritte der Band ohne den im Jahr 1990 geborenen Keyboarder stattgefunden, der im Rahmen seines Soloprojekts Löwelöwe auch als Sänger und Gitarrist aktiv war.