× Wanda liefen neue Hits und EM-Trikot

Wanda im EURO-Fieber! Zur neuen CD „Ende Nie“ bringt man ab 7. Juni auch ein eigens Fußball-Trikot.

Gerade erobern Wanda mit dem neuen Hit, "Bei niemand anders", mit dem man die großen Dramen rund um den Tod von Keyboarder Christian Hummer und Werner Fitzthum, dem Vater von Marco Wanda, in Worte zu fassen versucht, alle Herzen. „Ein Lichtblick in schwierigen Zeiten, eine musikalische Oase, die meiner Seele Trost und Hoffnung schenkt“ Und auch gleich die Charts: Platz 1 bei iTunes.

© Universal Music ×

Jetzt legen die Strizzi-Rocker nach: Am 7 Juni kommt das neue Album „Ende Nie“. In zwölf Songs vereint "Ende nie" alles, was man an dieser Band liebt: das Rauschhafte, die mitreißende kollektive Euphorie, das tiefe Sentiment, das von präzisen Alltagsbeobachtungen und Herzenswärme lebende Storytelling von Marco Wanda. Das zentrale Gefühl auf diesem Album ist die Liebe. In allen Schattierungen, wahrhaftig, universell, erfahrbar.

© Wanda ×

Und dafür hat man sich ein besonderes Gimmick überlegt: Neben einer Vinly-Ausgabe im Frittier-Fett, Trinkflasche oder Notizbuch bietet man im Fan-Shop in diversen Packages auch ein rot-weiß-rotes Fußball-Trikot an. Mit „Amore“-Logo auf der Brust sowie der Nummer 10 und dem Spielernamen „Wanda“ am Rücken. Damit sind auch Rock-Fans für die wichtigen EURO-Spiele perfekt adjustiert.