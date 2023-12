× Wanda stürmen mit emotionalem Trauer-Song die Charts

Platz1 bei iTunes! Wanda treffen mit dem emotionalem Trauer-Song "Bei niemand anders" mitten ins Herz. Die Live-Premiere steigt am 22.Dezmber beim Weihnachts-Konzert in der Stadthalle.

Dieser Song bewegt ganz Österreich: „Vielen Dank für das wunderbare Lied und die wunderschönen Worte! Ich bin sehr berührt!“ oder „Ein Lichtblick in schwierigen Zeiten, eine musikalische Oase, die meiner Seele Trost und Hoffnung schenkt.“ Wanda treffen mit der neuen Single, "Bei niemand anders", bei dem man die großen Dramen rund um den Tod von Keyboarder Christian Hummer und Werner Fitzthum, dem Vater von Marco Wanda, in Worte zu fassen versucht, in alle Herzen. Schon über 112.000 YouTube-Aufrufe und mehr als 220.000 Spotfiy-Streams. Jetzt der Ritterschlag: Der neue Wanda Song führt aktuell die iTunes-Charts an. Gilt somit auch als Top-Favorit auf Platz 1 der Austria-Top-40. Das gelang bei den Alben ja schon drei Mal, bei den Singles zuvor nur 2017 mit „Columbo“.

„Trauer und Verlust sind so etwas persönliches. Ich habe bei diesem Song versucht, die Musik sprechen zu lassen. Auch in Ermangelung eigener Worte,“ erklärt Wanda seinen Herzens-Song. Die Musik war für ihn nach Monaten des Schocks („Die Leute erzählen mir von Meetings und Gesprächen aus der Zeit, bei denen ich offenbar zugegen war, aber das ist bei mir alles komplett ausgelöscht“) gleichsam Trost wie Therapie. „So schlecht es uns persönlich ging, so viel Spaß hatten wir am Musikmachen. Das war in den ganzen Monaten der einzige Lichtblick für uns.“



Am 22. Dezember steigt in der Wiener Stadthalle die Live-Premiere. Beim großen Weihnachts-Konzert wird zwischen Mitgröl-Hmynen wie „Bolgona“, „Bussi Baby“ oder „Schick mir die Post“ damit auch an Christian Hummer und Werner Fitzthum erinnert.

Das sind die iTunes-Charts vom 5. Dezember:

1. Wanda, Bie neimand anders

2. Ofenbach feat. Norma Jean Martine, Overdrive

3. AUT of ORA, Fix net normal

4. Mariah Carey, All I Want For Chrsitmas Is You

5. Wham! Last Christmas