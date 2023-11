× Wanda bewegen mit Trauer-Song die Herzen

Wanda verarbeiten mit dem neuen Song „Bei niemand anders“ den Verlust von Keyboarder Christian Hummer und Papa Werner Fitzthum. Die Fans sind gerührt.

„Ein Lichtblick in schwierigen Zeiten, eine musikalische Oase, die meiner Seele Trost und Hoffnung schenkt. AMORE,“ „Es ist heartbreaking “ oder „Vielen Dank für das wunderbare Lied und die wunderschönen Worte! Ich bin sehr berührt!“ Der neue Wanda-Song "Bei niemand anders", bei dem man die großen Dramen rund um den Tod von Keyboarder Christian Hummer und Werner Fitzthum, dem Vater von Wanda, in Worte zu fassen versucht, bewegt die Fans.

Mutmacher. Mit Zeilen wie „Und wenn du untergehst, küss ich dich und atme in dich rein. Ich will dass du ewig lebst und bis dahin sollst du glücklich sein“ trifft Marco Wanda mitten ins Herz. „ Ich habe bei diesem Song versucht, dass die Musik spricht. In Ermangelung eigener Worte,“ erklärt Wanda im ÖSTERREICH-Interview die Trauer-Ballade, die er auch als Mutmacher sieht: „Ich wollte einen Ort schaffen, an dem man sich mit seiner eigenen Trauer auseinandersetzen kann - weit über mich, meinen Vater oder Christian hinaus.“

© Universal Music/Luis Engels ×

Top Ten. Das Video das an einen Italo-Western erinnert und Wanda neben Manuel Poppe (Gitarre) und Ray Weber (Bass) nicht nur von einem Unfall gezeichnet zeigt, wurde acht Tage lang in Georgien gedreht. „Die Dreharbeiten behalte ich mein ganzes Leben lang in ewig positiver und schöner Erinnerung im Herzen.“ So wie die Menschen nun seinen Song. Bei iTunes schon in den Top Ten. Tendenz steigend. Die Live-Premiere steigt am 22. Dezember in der Wiener Stadthalle.



Das ist der Text von "Bei niemand anders":

du träumst von einem feuersturm, der die welt verschlingt

ich kauf dir eine billige uhr, auf der die zeit nie stimmt

du fragst mich ob alles gut wird

wie ein kind das nicht merkt dass es älter wird

bei niemand anders werd ich sein wenn das alles zu grunde geht

bei niemand anders werd ich sein wenn die welt untergeht

und deine angst vor dem ende ist so alt wie die menschheit selbst

und wenn du glaubst dass es endet bin ich da und ich halt dich fest

und wenn ein sandsturm kommt, breit ich meine arme aus vor dir

wenn du nicht weiter weisst, ruf ich an und wir gehn spazieren

und wenn du untergehst, küss ich dich und atme in dich rein

ich will dass du ewig lebst und bis dahin sollst du glücklich sein

bei niemand anders werd ich sein wenn das alles zu grunde geht

bei niemand anders werd ich sein wenn die welt untergeht

weil deine angst vor dem ende ist so alt wie die menschheit selbst

und wenn du glaubst dass es endet bin ich da und ich halt dich fest