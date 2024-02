× Adele: Vier weitere Konzerte in München!

Das gab es in Europa noch nie: Adele hängt vier weitere Konzerte in München an. Singt jetzt insgesamt acht mal für den Grazer Veranstalter Klaus Leutgeb.

Vier Konzerte hat Adele in München angekündigt. Jetzt hängst sich noch vier weiter Termen an. Der Konzert-Hype des Jahres initiiert vom Grazer Veranstalter Klaus Leutgeb in Zusammenarbeit mit Live Nation. "Wegen der phänomenalen Nachfrage sind vier weitere Adele-Konzerte auf der Münchner Messe angesetzt worden. Zusätzlich zu den bereits bekanntgegebenen Daten wird Adele nunmehr Shows am 14., 16., 23. und 24. August spielen. Damit erhöht sich die Gesamtzahl auf acht Konzerte." verkündet die Leutgeb Entertainment Group die Zusatz-Shows auf Facebook. Adel wird somit in Summe vor insgesamt 640.000 Fans in München auftreten. Das gab es noch nie!

© Leutgeb Entertainment Group

"Anfang der Woche waren die Fans elektrisiert worden, als der globale Superstar sein Gastspiel in München ankündigte, das erste auf dem europäischen Festland seit 2016. Für diese „Residency“ wird eine maßgeschneiderte Open Air-Arena geschaffen, die 80.000 Zuschauern pro Abend Platz bietet" erklärt man die Zusatz-Konzert . Aktuell reißt Adele noch mit ihrer Konzertserie "Weekends with Adele" in Las Vegas zu Begeisterungsstürmen hin. 100 Konzerte für über 400.000 Fans, die Fans und Kritiker gleichermaßen überzeugen. Die Los Angeles Times nannte die Show „Eine exquisite Balance von persönlichem Storytelling und Las Vegas Glitz“. Billboard beschrieb sie als „vollkommen und atemberaubend spektakulär“.

© Leutgeb Entertainment ×

Klaus Leutgeb und Marek Lieberberg holen Adele nach München

Adele in München sorgt für den größten Pop-Hype des Jahres: Hunderte Medien-Berichte von Australien bis USA. Und ein irrer Run auf die Hotel-Zimmer. Die Preise rund um die ersten vier Konzerte haben sich München mittlerweile verdreifacht! Das wird auch bei den Zusatz-Konzerten nicht viel anders sein.

© Leutgeb Entertainment Group ×

© Leutgeb Entertainment Group ×



Spannend: bevor überhaupt das erste Ticket verkauft wurde gibt's jetzt schon die Zusatz-Konzerte. Für alle acht Auftritte kann man sich noch bis Montag (5.Febraur) bei adele.com für den Pre-Sale registrieren. Dieser startet dann am Mittwoch (7. Februar). Ab Freitag , 9. Februar, um 10 Uhr geht der reguläre Vorverkauf los.