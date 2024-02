× Adele: weltweiter Hype um Europa-Comeback für Austro-Veranstalter

Im August holt der Grazer Veranstalter Klaus Leutgeb Pop-Queen Adele für vier Konzerte nach München. Die Konzert-Sensation sorgt weltweit für Schlagzeilen und für einen irren Run auf die Hotelzimmer.

„Adele kündigt neue Europa-Konzerte an“ (CNN), „Adele liefert Sommer-Konzerte in Deutschland“ (Variety) oder „Vier neue Adele-Show im Pop-Up-Stadion“ (People) – weltweiter Hype um das von Grazer Veranstalter Klaus Leutgeb in Zusammenarbeit mit Live Nation initiierte Europa-Comeback von Adele. Am 2., 3., 9. und 10 August kehrt die Pop-Queen ja nach sieben-jähriger Europa-Pause in München zurück auf die Bühne. Dafür wird ihr am Messe-Gelände ein eigenes Pop-Up-Stadion für je 80.000 Fans gezimmert. „„Ein einmaliges, maßgeschneidertes Pop-up-Stadion, genau für die Show, die ich präsentieren möchte. Ich könnte mir keine schönere Art vorstellen, meinen Sommer zu verbringen," zeigt sich Adele von Leutgebs Plänen begeistert.

Zum medialen Hype, der sich in über 100 Top-Meldungen von Australien bis USA niederschlägt, kommt der Run auf die Hotel-Zimmer: In München haben sich die Preise seit der Konzertankündigung mittlerweile schon mehr als verdreifacht- unter 200 Euro gibt es im näheren Umfeld keine Zimmer mehr!

Klaus Leutgeb und Marek Lieberberg holen Adele nach München

Und das alles bevor der Vorverkauf überhaupt gestartet hat. Ab Mittwoch, 7. Februar, gibt‘s die Tickets im Pre-Sale.Dafür haben sich beirets zig-Tausende Fans angemeldet.