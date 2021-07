›Miss Europe‹ kommt nach Österreich

Beauty-Contest sucht die schönste Frau Europas. Vom 19. bis 22. August treffen sich die schönsten Frauen Europas in Wien.

Beautys. Es wird ein Mega-Event, wenn die 30 schönsten Frauen Europas Mitte August Wien unsicher machen werden. Von der Sightseeingtour bis hin zur Brettljause werden die Kandidatinnen zur Miss- Europe-Wahl absolvieren. Gipfeln wird das Spektakel am 21. August im Rahmen einer Abend-Gala in der ­Pyramide Vösendorf, wo letztendlich auch die Beauty-Wahl stattfinden wird. Insgesamt kamen 141 Teilnehmerinnen in die engere Auswahl, von denen die besten 30 nach Wien kommen werden.

Miss Vienna geht für Österreich ins Rennen

Rot-Weiß-Rot. Für Österreich gehen gleich zwei Kandidatinnen an den Start. Die 21-jährige Studentin Sarah Marie Fischereder aus Oberösterreich, die bereits zeitweise als Model arbeitet und die amtierende Miss Vienna Beatrice Körmer (25). „Es wird mir eine große Ehre sein, mein Land weit über die Grenzen Österreichs hinaus zu repräsentieren. Es wird eine Wahl mit internationalem Format“, so Körmer zu ÖSTERREICH.