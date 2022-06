Schockmeldung aus Amsterdam: Mick Jagger hat Corona! Der 78-jährige Frontman der Rolling Stones hat Krankheitssymptome, das für Montag geplante Konzert wurde kurzfristig abgesagt.

„Wir haben gerade erfahren, dass die heutige Show der Rolling Stones abgesagt wurde. Sänger Mick Jagger wurde gerade positiv auf COVID-19 getestet und hat gerade krank das Stadion verlassen!", gab der Niederländische Konzertveranstalter Mojo in einer Meldung auf Facebook bekannt.

Das für Montag geplante Konzert der RollingStones in der Johan Cruyff ArenA musste keine drei Stunden vor Konzertbeginn abgesagt werden. Jetzt zittern die Stones auch um die restliche Tournee. Am 15. Juli ist ja das Wiener Stadion für die Geburtstags-Show "Sixty" gebucht.

Stimmprobleme beim Soundcheck

Jagger hat noch am Vortag ein Video mit einer Konzert-Einladung von seinem Luxus-Hotel in Amsterdam auf Facebook gepostet und war auch bei der Abfahrt zum Konzert guten Mutes: Winken für die Fans und Paparazzi. Im Stadion hat er ab 16.20 Uhr sogar noch den Soundcheck absolviert. u.a. mit dem Klassiker „She’s A Rainbow“. Dabei dürfte der 78-Jährige laut Augenzeugen jedoch Probleme mit der Stimme erkannt haben. Deshalb machte er sofort einen Schnelltest. Mit dem ernüchternden Ergebnis: positiv. Jagger soll nun aktuell in Amsterdam in einem Spital durchgecheckt werden.

Infektion trotz höchster Vorsicht

Die Stones haben Corona auf der Tour bislang extrem ernst genommen. Absolute Maskenpflicht backstage und tägliche Tests. Selbst die Presse-Fotografen, die Jagger bei den Konzert-Fotos nie näher als 35 Meter kommen, müssen einen aktuellen Test herzeigen und Maske tragen.