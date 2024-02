× Adele: Heute startet der Ticket-Run!

Der Countdown zum Konzert-Hype des Jahres läuft: Im August singt Adele gleich 10 mal in München. Ab 10 Uhr gehen die 800.000 Tickets in den Pre-Sale. Dafür haben sich über 2,2 Millionen Fans registriert! Es wird eine Zitterpartie! Die besten Tickets kosten 419 Euro!

Über 2,2 Millionen Fans haben sich registriert – für “nur“ 800.000 Tickets. Heute um 10 Uhr startet der Ticket-Run des Jahres. Bei Ticketmaster gehen die heißbegehrten Karten für die 10 – in Worten zehn – Konzerte von Adele in München in den Presale. Die heißbegehrtesten Konzert-Karten des Jahres. Die für 170 Millionen verkaufte CDs verantwortliche Pop-Queen gibt ja zwischen 2. und 31. August ihr ersten Europa-Konzerte seit acht Jahren. Ein Mega-Coup, eingefädelt vom Grazer Veranstaltungs-Zampano Klaus Leutgeb in Zusammenarbeit mit Live Nation.

Die Tickets für den Konzert-Hit kosten zwischen 74,90 Euro (Tribüne Hinten Oben) und 419 Euro (Front Of Stage 1). Die besten Stehplätze gibt's für 399,90 Euro. Alles immerhin deutlich billiger als in Las Vegas, wo man für Adele regulär zwischen 85 und 685 Dollar zahlen muss und der Schwarzmarkt auf bis zu 45.000 Dollar hochging!

Leutgeb, der schon Helene Fischer, Andreas Gabalier oder Robbie Williams für Mega-Konzerte auf des Freigelände bei der Münchener Messe holte, zimmert ihr dabei in Kooperation mit dem weltweit gefeierten Bühnen-Designer Florian Wieder eine „einzigartige Arena mit einer Kombination aus bestuhlten Tribünen, Sitz- und Stehplätzen“ aufs Messegelände. Alleine die Giganten-Bühne ist 220 Meter breit. „Ein einmaliges, maßgeschneidertes Pop-up-Stadion, genau für die Show, die ich präsentieren möchte", zeigt sich Adele vom wegweisenden Konzert-Set-Up begeistert.

Klaus Leutgeb (l.) und Marek Lieberberg holen Adele nach München.

Die Konzert-Serie in München wird auch zur Millionen-Show: Insider rechnen alleine durch den Ticketverkauf mit einem Umsatz von über 150 Millionen Euro. Dazu kommen noch die Einnahmen für Getränke und Speisen. Auch adele casht groß ab: aktuell kassiert sie in Vegas für ihre Show „Weekends with Adele“ ja 1 Million Dollar pro Auftritt. Ihr München Gastspiel - die einzigen Konzerte inEuropa- wird sie sich von Leutgeb und Live Nation wohl noch etwas fürstlicher entlohnen lassen.