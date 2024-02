× Grammy-Hype für Tracy Chapman: zum allerersten Mal auf Platz 1

Das Grammy-Duett "Fast Car" mit Luke Combs bewegt die Herzen: Tracy Chapman stürmt mit einem 46 Jahren alten Album an die Spitze unserer iTunes-Charts. in den USA ist sie mit der Single auf Platz 1.

1988 stahl die Newcomerin beim "Nelson Mandela Tribute" im Londoner Wembley Stadion damit selbst Whitney Houston, George Michael oder den Dire Straits die Show. 1989 sicherte sich dafür gleich drei Grammy-Nominierungen Und jetzt fährt Tracy Chapman (59) damit ihren allerersten Nummer-eins-Hit in der US-iTunes-Charts ein. Die Rede ist natürlich von ein und dem selben Gänsehaut-Song: "Fast Car".



„Schuld“ am neuen Hype ist Country-Star Luke Combs: der nahm den Chapman-Klassiker 2023 neu auf und gewann damit i n Folge zwei CMA Awards. Auch für Chapman als beste Songwriterin.

Jetzt holte er Tracy beim Grammy zum Duett auf die Bühne. Ihr erster öffentlicher Auftritt seit 9 Jahren! Den Fans gefällt es: Bei iTunes stürmt Chapman zum allerersten auf Platz 1: Noch vor Miley, die ja mit Flowers" den Grammy für „Song des Jahres“ gewanbn und der Cover-Version von Luke Combs!

© Getty Images ×

© Warner Music

Auch in Österreich schafft Tracy Chapman Platz eins: Mit ihrem bereits bereits 1988 veröffentlichten Debut-Album "Tracy Chapman", auf dem neben "Fast Car" auch Hits wie "Talkin' Bout a Revolution" und "For My Lover" zu hören sind, stürmt sie im Sog der Grammys an die Spitze der iTunes-Charts!

.