× Queen verkaufen Songrechte: für 1,2 Milliarden Dollar!

"We Are The Champions" singen Queen schon seit 1977. Jetzt gibt's den endgültigen Beweis dafür: Ihr Musikkatalog soll nun für die irre Summe von 1,2 Milliarden Dollar verkauft werden.

Bruce Springsteen kassierte 500 Millionen Dollar, Bob Dylan immerhin noch 300 Millionen und der Katalog von Michael Jackson soll gar 900 Millionen Dollar wert sein. Krasse Summen und dennoch „Peanuts“ im Vergleich zu den „Rock-Champions“. Queen sollen nämlich nun gleich 1,2 Milliarden Dollar für ihren Musikkatalog erhalten. Das Branchenblatt "Billboard" berichtet von "exklusiven" Verhandlungen zwischen den Anwälten von Brian May, Roger Taylor, John Deacon und dem Nachlass des 1991 verstorbenen Sänger Freddie Mercury mit einem unbekannten potentiellen Käufer. © zeidler × Die Verhandlungen laufen bereits seit dem Frühjahr 2023. Damals war noch von „nur“ einer Milliarde Dollar die Rede. Jetzt haben sich Queen hochgepokert: Der Verkauf würde Musikaufnahmen, Verlagsrechte und die Erlöse aus sonstigen Einkommensquellen wie etwas aus dem Film "Bohemian Rhapsody", Merchandise und andere Lizenzierungsmöglichkeiten umfassen. Dazu die Einnahmen aus Lizenzgebühren für den Katalog der nordamerikanischen Master-Aufnahmen.

Mit über 300-Millionen Millionen-fach verkauften Hymne nwie „We Are The Champions“, „We Will Rock You“ „Radio Gaga“ und natürlich „Bohemian Rhapsody“ gelten Queen als eine der erfolgreichste Bands der Musikgeschichte. Das mit 23-fach Platin dotierte Best-Of-Werk Greatest Hits ist mit über 7 Millionen verkauften Einheiten das meistverkaufte Album aller Zeiten in Großbritannien. In den USA hält man alleine seit 1991 bei 38 Millionen verkauften CDs. Dazu fasziniert man mit 41,7 Milliarden Streams auch nach wie vor die Jugend. Lesen Sie auch Queen liefern die große Kino Show Auf ein Österreich-Konzert von Queen müssen die Fans nun schon seit 8 Jahren warten. Jetzt legen die Champions immerhin im Kino los. Morgen, Donnerstag startet das Hit-Feuerwerk "Queen Rock Montreal" im neuer IMAX-Version.

Queen und Adam Lambert liefern die Show des Jahres 26 Welthits, Bombast-Orgie und ein Wiedersehen mit Freddie Mercury. Mit der „Rhapsody Tour“ festigen Queen in den USA den Ruf als absolute Rock Champions. ÖSTERREICH war in Nashville dabei.