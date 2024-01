× Queen liefern die große Kino Show

Auf ein Österreich-Konzert von Queen müssen die Fans nun schon seit 8 Jahren warten. Jetzt legen die Champions immerhin im Kino los. Morgen, Donnerstag startet das Hit-Feuerwerk "Queen Rock Montreal" im neuer IMAX-Version.

1981 war das Erfolgs-Jahr von Queen: als erste Rockband spielte man eine Südamerika-Tournee. Für über 500.000 Fans, dazu gab’s das Album Greatest Hits, das bestverkaufte Album aller Zeiten in Großbritannien ( 7 Millionen) und das legendäre Duett "Under Pressure" mit David Bowie. Dazu gab's als Jahresabschluss zwei gefeierte Konzerte in Montreal. Damit rockt man jetzt auch bei uns im Kino!

© Queen Online ×

Ab Morgen, Donnerstag (18. Jänner) und bis inklusive Sonntag (21. 1.) läuft „Rock Montreal“ als große Imax-Show. Der in den 80er Jahren noch als VHS-Kassette (!) veröffentliche Konzert-Film „We Will Rock You“ wurde dafür mit neuen kristallklaren Bildern und im 12-Kanal-Sourround Sound restauriert. „Dieser Film hat einen der höchsten Höhepunkte in Queens Tourleben in den glorreichen Tagen festgehalten. Man könnte jetzt sogar Freddies Barthaare zählen,“ schmunzelte Brian May bei der Präsentation in London.

© Queen Online ×

„Queen Rock Montreal“ liefert 28 Welthits wie „Play The Game“, Another One Bites The Dust", „Bohemian Rhapsody“ oder "We Are The Champions". Dazu gibt’s die Live-Premiere von “Under Pressure” (leider ohne David Bowie) und die Konzert-Raritäten "Flash" und "The Hero", die ja einst auf der VHS-Kassette rausgeschnittenen wurden.

© Queen Online ×

„Freut euch drauf: wir waren Jung!“ macht Drummer Roger Taylor dafür in seiner bekannte Lässigkeit Stimmung, während Brian May ein ganz besonderes Detail hervorhebt: „Der Regisseur konzentrierte sich sehr auf Freddie, und dies ist nun wahrscheinlich die wertvollste intime Aufnahme von Mr. Mercury in seiner ganzen, beeindruckenden Kraft.“

© zeidler ×

"Queen Rock Montreal" wurde übrigens genau zehn Jahre vor dem Tod von Freddie Mercury (24. November 1991) aufgezeichnet. Seine Kollegen May und Taylor sind auch 33 Jahre nach den tragischen Verlust noch immer aktiv: ab 4. Februar geht man mit Adam Lambert auf Japan-Tournee. Europa-Termine soll folgen. Vielleicht gibt's ja das erste Österreich-Konzert seit 8 Jahren. Wenn nicht rocken Queen nun immerhin in unseren Kinos.