× Queen und Adam Lambert: So spannend ist die neue Show

27 Jahre nach der letzten Tour mit Freddie Mercury und nach über einem Jahr Pause legen Queen und Adam Lambert jetzt wieder live los. Der Tourstart in Baltimore lieferte 27 Hits und einige Überraschungen.

14 Monate nach dem letzten Europa Konzert und auch schon wieder ein Jahr nach den emotionellen Auftritten bei Taylor Hawkins Tribute Konzerten feierten Queen und Adam Lambert am Mittwoch in Baltimore ihr gefeiertes Live-Comeback. Eine „erweiterte und upgedatete“ Show wurde dafür versprochen. Und damit nicht zu wenig!

© zeidler ×

Premiere. Vom Überraschungs-Opener „Radio GAGA“, dan man nach einer neuen Instrumental-Version von „Machines“ zündete, bis zum Final-Furioso

wo man in den traditionellen Doppelschlag mit den Hymnen „We Will Rock You“ und „We Are Champions“ zur Verblüffung der 14.000 Fans sogar noch einmal „Radio GAGA“ zwischenstreute, lieferte man eine adaptiere Version bereits 2019 gestarteten "Rhapsody Tour". Mit dem Live-Comeback von „Stone Cold Crazy“ nach fünf Jahren Pause und der Lambert-Premiere von „Is This The World We Created?“ als Highlights. Dazu wurde in der CFG Bank Arena der Rocker „Tie Your Mother Down“ erstmals im Unplugged-Setting angestimmt und das Hit-Feuerwerk rund um 27 Queen-Klassiker wie „Fat Bottomed Girls“; „Another One Bites The Dust“ oder „Somebody To Love“ etwas neu durchmischt. Die Bombast Bühne blieb die Selbe: überdimensionaler beweglichen Video-Screen in 8K-Auflösung, vier Bühnen-Logen für betuchte Fans und ausufernder Laufsteg zur B-Stage.





Duett. Lambert, der auch mit einem Silber-Anzug samt „Batman-Umhang“, im schwarzen Glitzer-Ensemble und sogar im Queen T-Shirt antrat, versuchte sich dabei gleich gar nicht als Freddie-Kopie aufzuspielen. Roger Taylor, der ja bei der letzten Europa-Tour mit Stimmproblemen kämpfte, übernahm für „I’m In Love With My Car" den Gesang und bei „Under Pressure“ wie üblich den David Bowie Teil. Und Brian May, der dem obligaten Gitarren-Solo Teile der Antonín Dvořák Symphonie „Aus der Neuen Welt“ beimischte hatte wieder seinen Selfie-Stick dabei. Ein Video von Freddie Mercury sowieso: Zu „Love Of My Life“ gab es wieder ein berührendes posthumes Duett.

© zeidler ×

© zeidler ×

Tour. Auch vor den Zugaben gab Freddie den Ton an. Mit einer Videozuspielung der berühmten „Ay-oh“ Aufforderung seiner letzten Queen Tournee im Jahr 1986. Auch 27 Jahre später sind Queen so lebendig wie nie. Bis zum 12. November stehen jetzt noch 22 weitere US-Konzerte am Plan. Auch im Rahmenprogramm vom Formel1 Grand Prix in Austin. Für 2024 sind bereits fünf Japan-Konzerte fixiert. Weitere Termine in Europa werden verhandelt. Viellicht gibt’s ja nach acht Jahren Pause doch wieder ein Österreich-Konzert.



Das war die Setlist in Baltimore:

Intro: Machines

Radio GAGA

Hammer To Fall

Stone Cold Crazy

Another One Bites The Dust

Fat Bottomed Girls

I'm In Love With My Car

Bicycle Race

Fat Bottomed Girls

I Want It All

A Kind Of Magic

Killer Queen

Don't Stop Me Now

Somebody To Love

Love Of My Life

'39

Drum Solo

Under Pressure

Tie Your Mother Down

Crazy Little Thing Called Love

I Want To Break Free

You Take My Breath Away

Who Wants To Live Forever

Guitar Solo

Is This The World We Created?

The Show Must Go On

Bohemian Rhapsody

Zugaben

We Will Rock You

Radio GAGA

We Are Champions

God Save The Queen