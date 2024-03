× Lenny Kravitz rockt die Burg Clam

Nach heißer Video-Show unter der Dusche und dem Stern am "Walk of Fame" heißt Lenny Kravitz jetzt Österreich ein. Am 11. August rockt er mit der „Blue Electric Tour“ die Burg Clam.

Gerade erste wurde Lenny Kravitz mit dem Stern am "Walk of Fame" in Hollywood geehrt. Jetzt feiert er in Österreich weiter. Am 11. August rockt er mit der „Blue Electric Tour“ die Burg Clam. Die Tickets für den Konzert-Kracher mit 40-Millionenfach-verkauften Hits wie „Are You Gonna Go My Way“ oder „It Ain't Over 'Til It's Over“ gibt’s ab sofort bei oeticket und ticket24.at

© Getty Images ×

Der Konzert-Hit vor der Burg wird für Lenny das erste Österreich-Konzert seit fünf Jahren. Im April 2019 stand er ja beim Saisonfinale in Ischgl das letzte Mal auf einer heimischen Bühne. Auch weil das für Sommer 2020 geplante Konzert vor der Burg Clam wegen den Corona-Verboten ausfiel.

Jetzt wird es nachgeholt. Und das sogar mit brandneuen Hits! Am 24. Mai kommt sein 12. Studio-Album „Blue Electric Light“. Für den Vorabhit "TK421“ lieferte er ja schon eine heiße Video-Show. Laszive Duschszenen inklusive.