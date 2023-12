× Beyoncé ist die neue Kino-Queen

Mit dem Konzert-Film „Renaissance“ erobert Pop-Queen Beyoncé jetzt auch Hollywood im Sturm. Platz 1 der Kino-Charts mit 21 Millionen Dollar Kassa, aber trotzdem meilenweit hinter Taylor Swift.

21 Millionen Dollar Kassa zum Startwochenende in den USA. Beyoncé weist mit ihrem Tour-Film „Renaissance“ potenzielle Hollywood-Blockbuster wie „Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes“ (14, 5 Millionen) oder „Godzilla Minus One“ (11 Millionen) in die Schranken. Nur gegen Taylor Swift hat sie keine Chance: Ihr Konzert-Film „The Eras Tour“ startete im Oktober mit 92 Millionen Dollar und hält weltweit nun schon bei 250 Millionen. Dafür gab es jüngst auch einen Eintrag im „Guinness Buch der Rekorde“: Als "erfolgreichster Musik-Film aller Zeiten". Beyoncé, die aktuell weltweit bei 27,4 Millionen Dollar hält, wird ihr das wohl nicht streitig machen.

Der Beyoncé-Film zeigt vom Opener „Dangerously in Love 2“ bis zum Finale „Pure/Honey“ die Highlights ihrer jüngsten Welttournee, die zwischen Mai und Oktober bei 56 Konzerten 2,78 Millionen Fans begeisterte und 580 Millionen Dollar Kassa einfuhr. Als Stargäste sind auch Ehemann Jay-Z, , ihre drei Kinder Blue Ivy, Rumi und Sir Carter, sowie Diana Ross, Megan Thee Stallion, Cardi B, Tracee Ellis Ross und Kendrick Lamar zu sehen. Im Abspann läuft der neue Hit "My House".

Für die England Premiere jette sogar Busen-FreundinTaylor Swift ein. Ein pikantes Kuschel-Foto mit Blake Lively geht gerade als Meme um die Welt. Auch in einer witzigen Adaption von Blakes Ehemann Ryan Reynolds, der dafür die Köpfe von sich und Swift-Lover Travis Kelce auf die Frauen-Körper mutierte.