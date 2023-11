× Taylor Swift und RAF Camora sind die Spotify Könige

Rekord-Tour, Kino-Hit und CD-Hype - 2023 war das Jahr von Taylor Swift. Das spiegelt sich auch in den Spotify-Charts wieder. Nur in Österreich hat sie gegen RAF Camora keine Chance.

Mehr als 26,1 Milliarden Abrufe! Taylor war heuer die meistgestreamte Künstlerin auf Spotify. Das verrät die neue „Wrapped“-Liste, die auch das eigene Hörverhalten in einer Top-5-Liste aufzeigt. Hinter Swift sicherten sich der puerto-ricanische Rap-Star Bad Bunny, der die vergangen drei Jahre noch an der Spitze stand, und The Weeknd die Stockerlplätze. Der weltweit meistgestreamte Song war „Flowers“ von Miley Cyrus.

In Österreich muss sich Swift freilich mit Silber begenügen: Da hat wie erwartet RAF Camora die Nase vorne. Auf Platz 3 folgt seine Rap-Kollege Bonez MZ. Auch bei uns ist „Flowers“ der meistgestreamte Song. Vor „Komet“ von Udo Lindenberg und Apache 207 sowie dem Eminen-Hit „Mockingbird“. Bester Österreicher ist natürlich RAF Camora: Platz 9 mit „All Night“. Das meistgestreamte Album bei uns war „Schwarzes Herz“ von AYLIVA. Dicht gefolgt von Raf Camora („XV“).

Mit 226 Millionen Abonnenten und 574 Millionen monatlich aktiven Nutzern ist Spotify der klare Marktführer im Musik-Streaming. Auch Apple hat gerade seine Bestenlisten für 2023 veröffentlicht. Weltweit die Nummer eins unter den Künstlern ist auch hier Taylor Swift. Der weltweit meistgestreamte Song auf Apple Music stammt allerdings von Country-Star Morgan Wallen „Last Night“.

Swift feiert ihr Rekord-Jahr übrigens gleich mit einem "neuen" Song: "Ich habe überlegt, wie ich mich bei Euch bedanken kann, und viele von Euch haben mich gebeten, 'You're Losing Me (From The Vault)' auf Streaming-Plattformen zu stellen, also bitte schön!" schreibt sie auf Instagram.

TOP-KÜNSTLER WELTWEIT AUF SPOTIFY

1. Taylor Swift

2. Bad Bunny

3. The Weeknd

4. Drake

5. Peso Pluma

TOP-SONGS WELTWEIT AUF SPOTIFY

1. "Flowers" von Miley Cyrus

2. "Kill Bill" von SZA

3. "As It Was" von Harry Styles

4. "Seven" von Jung Kook feat. Latto

5. "Ella Baila Sola" von Eslabon Armado & Peso Pluma

TOP-ALBEN WELTWEIT AUF SPOTIFY

1. „Un Verano Sin Ti” von Bad Bunny

2. „Midnights” von Taylor Swift

3. „SOS” von SZA

4. „Starboy” von The Weeknd

5. „Manana sera bonito” von Karol G

TOP-SONGS IN ÖSTERREICH AUF SPOTIFY:

1. „Flowers“ von Miley Cyrus

2. „Komet“ von Udo Lindenberg, Apache 207

3. „Mockingbird“ von Eminem

4. „Sie weiß (feat. Mero)“ von AYLIVA

5. „I’m Good (Blue)“ von David Guetta

TOP-ALBEN IN ÖSTERREICH AUF SPOTIFY

1. „Schwarzes Herz“ von AYLIVA

2. „XV“ von RAF Camora

3. „Glas“ von Nina Chuba

4. Majestic“ von Luciano

5. „HEROES & VILLAINS“ von Metro Boomin