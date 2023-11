Taylor Swift: Chart-Sturm nach Liebes-Show

Am Wochenende zeigte Taylor Swift in Argentinien ihre Liebe zu NFL-Star Travis Kelce. Mit Kuss und neuem Song-Text beim Hit „Karma“ Die Original-Version legt jetzt einen Chart-Boost hin.

“Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me” - "Karma ist der Typ der Chiefs, der zu mir heim kommt.” Am Wochenende textet Taylor Swift bei einem Konzert in Buenos Aires ihren Hit "Karma" in Richtung Boyfriend Travis Kelce, den NFL-Star der Kansas City Chiefs um. Große Liebes-Show samt Kuss nach dem Konzert inklusive. Das erste große öffentliche Lippen und Liebes-Bekenntnis.

© popcrave/x ×

Jetzt stürmt sie mit der Original-Version mit den Zeilen „Karma is my boyfriend“ die Spotify-Charts: 993.000 Mal wurde der Song am Tag nach dem offiziellen Liebes-Outing gestreamt. Ein Plus von 22 Prozent. Die physischen Verkäufe legten gar um 117 Prozent zu. Und in den iTunes Charts kletterte Swift mit dem 2022er Hit sogar wieder bis auf Platz 11 hoch.

© Hersteller Taylor Swift "1989" ×



Bei den Alben hält sie mit der Neuaufnahme "1989 (Taylor‘s Version)" fast weltweit Platz 1. Nur in Österreich nicht. Da wird Swift von den Stones in die Schranken gewiesen: „nur“ Platz 2. Spätestens im August ist ihr Platz 1 dann wohl nicht zu nehmen: Da kommt sie ja für gleich drei Konzerte ins Happel Stadion.