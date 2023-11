Hier macht Taylor Swift Liebe zu Travis Kelce offiziell

Während ihres Songs 'Karma' änderte Swift spontan den Text, um ihre Gefühle für Kelce zu betonen.

Taylor Swift und Travis Kelce zeigen sich ungeniert verliebt! Die 33-jährige Sängerin und der 34-jährige Football-Star sorgen für Schlagzeilen, seitdem sie ihre Beziehung nicht mehr verstecken. Bei einem Konzert in Buenos Aires überraschte Kelce seine Liebste mit einem Besuch, um sie zu besuchen. Die Reaktion? Swift rannte strahlend auf ihn zu und verlieh ihrer Freude in einem leidenschaftlichen Kuss Ausdruck.

Taylor Swift running to kiss Travis Kelce after her show in Argentina. pic.twitter.com/pz6g9sgjNn — Pop Crave (@PopCrave) November 12, 2023

Doch das war nicht die einzige Liebesbekundung an diesem Abend. Während ihres Songs "Karma" änderte Swift spontan den Text, um ihre Gefühle für Kelce zu betonen. Statt "karma is the guy on the screen" sang sie "karma is the guy on the Chiefs", und damit bezog sie sich eindeutig auf Kelces Football-Team, bei dem er seit 2013 spielt. Die "Swifties" jubelten, zahlreiche Videos der romantischen Momente verbreiten sich rasant auf Social Media.

????| A lyric change!



“Karma is the guy on the Chief’s, coming straight home to me.”pic.twitter.com/VJK7Am9sJl — Taylor Swift Updates ???? (@swifferupdates) November 12, 2023

"Sie wirkt so glücklich. Bereits das gesamte Konzert über war sie so aufgedreht und gut gelaunt", schwärmt ein Fan. Ein anderer fügt hinzu: "Man sieht ihr richtig an, wie verliebt sie ist." Die Fans sind im Liebesrausch, und das neue Traumpaar schwebt definitiv auf Wolke sieben!