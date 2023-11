Fan-Schock: Taylor Swift muss kurz vor Start Konzert absagen

Aufregung unter den Taylor Swift Fans in Argentinien: Das mit Spannung erwartete Konzert am gestrigen Freitag fiel buchstäblich ins Wasser. Nur Stunden vor dem geplanten Beginn der zweiten Show nach einer zweieinhalbmönatigen Pause der "Eras"-Tour musste die 33-Jährige die traurige Entscheidung treffen.

Die Sängerin teilte die bittere Nachricht über ihre Social-Media-Kanäle mit, während einige Anhänger bereits vor dem "River Plate"-Stadion ausharrten. Swift betonte, dass sie zwar Auftritte im Regen liebe, jedoch niemals die Sicherheit ihrer Fans, Künstlerkollegen oder Crew aufs Spiel setzen würde.

"Wir haben die Show in Buenos Aires auf [den morgigen] Sonntag verlegt, weil das Wetter dermaßen chaotisch ist, dass es unsicher wäre, dieses Konzert zu veranstalten", erklärte sie.

I love a rain show but I’m never going to endanger my fans or my fellow performers and crew. We’ve rescheduled tonight’s Buenos Aires show for Sunday due to the weather being so truly chaotic it would be unsafe to try and put on this concert. Good news is I get to stay in… https://t.co/kibxWUwIiw