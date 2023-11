Am Montag wird Mörtel zum Förster

Wie jedes Jahr sucht Richard Lugner den Weihnachtsbaum für seine Lugner City höchstpersönlich aus. Diesmal im Wald der Familie Gudenus.

Alle Jahre wieder wird Richard Lugner in der Vorweihnachtszeit einmal mehr zum Oberförster. Denn das Aussuchen der Weihnachtsbaums für die Lugner City ist seit jeher Chefsache. Am Montag, den 13. November ist es erneut soweit und Mörtel wird - stilgerecht mit Stretch-Limousine - anreisen und den Baum persönlich fällen. Zu finden hofft Lugner den Baum im Wald der Familie Gudenus in der Nähe von Krems.

Eingefädelt hat den Baum-Deal Mörtels Schwiegersohn in spe FPÖ-Politiker Leo Kohlbauer, der als mit Johann Gudenus gut befreundet ist. Zum Fällen des Baums sollen neben Lugner und Johann Gudenus auch dessen Brüder Clemens und Markus mit von der Partie sein.

Bis Montag hat Richard Lugner noch den Schongang eingelegt und hütet das Bett. Er erholt sich noch immer von den Folgen einer Lungenentzündung und einer hartnäckigen Verkühlung. Auch das traditionelle Narrenwecken in der Lugner City zum Faschingsbeginn am Samstag überließ er heuer seiner Tochter Jacqueline, da er Angst hat, sich im Trubel erneut anzustecken. Wenn Mörtel wieder fit ist, will er sich die Grippe-Impfung holen, um so gut über den Winter zu kommen.