Mausi Lugner erteilt ihrem Ex ein "Heiratsverbot"

Gerade erst machte die Kunde von Richard Lugners geplanter sechster Hochzeit die Runde. Doch die Rechnung hat er ohne seine Ex-Frau Christina gemacht.

Im oe24-Talk erzählte Simone "Bienchen" Reiländer stolz von den Hochzeitsplänen mit Richard Lugner und einem Termin, bei dem man "schwer davon ausgehen kann", dass dieser noch heuer sein wird. Eingezogen ist Simone bereits bei Mörtel und die damalige Verlobung wurde ja im Prinzip nicht gelöst. Gerade erst waren Mörtel und Bienchen in Las Vegas, wo viele bereits spekulierten, dass gar eine geheime Blitz-Hochzeit passieren könnte. Das war allerdings nicht der Fall - aus gutem Grund.

Richard Lugner und Simone Reiländer vor dem Wasserfall im Wynn © zVg ×

Wie Richard Lugner oe24 mitteilte, bekam er von seiner Ex-Frau Christina Lugner ein "Heiratsverbot" auferlegt! Dabei betonte Mausi doch erst kürzlich im oe24-Talk, dass sie ihrem Ex "alles Glück dieser Erde gepaart mit Zufriedenheit und Harmonie" wünscht. Alles nur geheuchelt? Keineswegs! Es handelt sich nur um ein "temporäres Verbot".

Mörtel übermittelte oe24 Mausis Nachricht im Wortlaut: "Mein Liebster Ex-Husband! Du erhältst in meiner Eigenschaft als weibliches Oberhaupt der Familie Lugner ein Heirats-Verbot, bevor unsere Tochter heiratet! Nimm dies bitte achtsam zur Kenntnis, sonst werde ich zur Bulldogge", schreibt Mausi ihrem Ex und fügt an: "Dafür moderiere ich deine Hochzeit. Ob du willst oder nicht."

Leo Kohlbauer und Jacqueline Lugner © Andreas Tischler ×

Alles gut somit im Hause Lugner - sofern die Hierarchie eingehalten wird. Im Juni soll Jacqueline ihren Leo Kohlbauer ehelichen und danach haben Mörtel und Bienchen freie Bahn, in den Hafen der Ehe zu segeln - mit Mausis Segen.