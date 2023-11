Piqué spricht über Trennung von Shakira

Sein 1,5 Jahren sind Fußball-Legende Piqué und Popstar Shakira getrennt. Jetzt spricht der Kicker erstmals über das Liebes-Aus.

Es war eine unschöne Trennung zwischen dem Kicker und der Sängerin. Die Beziehung zerbrach an Piquès Affäre mit der Studentin Clara Chia Marti, die das Pass zum Überlaufen brachte. Danach spottete Shakira in ihrem Song "BZRP Music Session #53“, dass ihr Ex "einen Ferarri gegen einen Twingo“ eingetauscht habe.

© Getty Piqué & Clara Chia Marti ×

Nun spricht Piqué in einem katalanischen Radiosender erstmals über die Trennung. "Wenn ich allem, was über mich gesagt wurde, Bedeutung beigemessen hätte, wäre ich jetzt in einer Wohnung eingesperrt oder hätte mich aus dem sechsten Stock gestürzt", so der Fußballer und erklärt weiter: "Ich habe das nur überlebt, weil ich mich von all den Anschuldigungen abgeschirmt habe.“ Der ehemalige Weltstar wollte auch nicht jeden Tag rausgehen und Dinge leugnen, die seiner Aussage nach nicht real seien. Vielmehr sei hinter den Kulissen noch viel mehr vorgefallen. "Von allem, was passiert ist, wissen die Leute nicht einmal zehn Prozent“, gibt sich der Kicker kryptisch.

Shakira und Piqué waren zwölf Jahre lang das absolute Glamour-Paar, bis sie sich im Juni 2022 trennten. Shakira zog mit den beiden gemeinsamen Kindern von barcelona nach Miami und Piqué lebt jetzt mit seiner Freundin Clara zusammen.