Dieser Austro-Star hat jetzt geheiratet

Seit 17 Jahren sind Fritz Karl und Elena Uhlig zusammen. Am Samstag gab sich das Paar auf einer Fluss-Kreuzfahrt das Ja-Wort.

Leinen los, ins Glück! Das war das Motto für Schauspieler Fritz Karl (55) und seine Elena Uhlig (48), als sie Freitagabend in Passau an Bord der "Amadeus Queen" gingen. Auf der Fluss-Kreuzfahrt besiegelte das Paar nämlich ihren Bund fürs Leben.

© Hersteller Amadeus Queen ×

Das Paar hat bereits vier gemeinsame Kinder, doch eine Hochzeit stand bis dato nicht am Plan. Erst im Februar bei einem Skiurlaub in den Bergen machte der Österreicher seiner großen Liebe einen Heiratsantrag. "Meine Frau bist du ja schon lange, aber willst du mich auch heiraten?“ - mit diesen Worten hielt Karl und die hand seiner Elena an. Die Antwort war natürlich ein "Ja".

© Getty Elena Uhlig Bachelor-Party am Oktoberfest ×

Im September feierte Uhlig mit Freundinnen ihren Junggesellinnenabschied am Münchner Oktoberfest. Den Hochzeitstermin hielt sie aber auch da noch geheim. Nur soviel verriet sie damals der deutschen Bunte: "Wir haben ein Schiff gemietet und laden unsere Gäste zu einer Flusskreuzfahrt ein. Wir fanden das ein sehr schönes Symbol für unser Leben und unsere Liebe: Alles ist im Fluss.“

Am Samstag Nachmittag stand die Trauung in österreichischen Gewässern mit einer großen Feier und festlichem Menü am Programm, bevor es Sonntag wieder retour nach Passau geht. Ob es eine Hochzeitsreise geben wird und wohin diese geht, hält das frisch vermählte Ehepaar (noch) geheim.