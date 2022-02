× Michelle Hunziker trifft sich mit Ex Eros

Michelle Hunziker trifft in ihrer TV-Show „Michelle Impossible“ auf Ex-Mann Eros Ramazzotti.

Fans der beiden hoffen auf ein Liebes-Comeback: Neo-Single Michelle Hunziker (45) trifft heute Abend in in ihrer italienischen TV-Show „Michelle Impossible“ auf ihren Ex-Mann Eros Ramazotti. Die Moderatorin, die sich erst kürzlich von Ehemann Tomaso Trussardi (38) getrennt hat, und der Italo-Schmusesänger waren von 1998 bis 2009 verheiratet, 1996 wurde Tochter Aurora geboren. „Ich bin für Michelle da und werde es immer sein“, verriet der 58-Jährige dem italienischen Magazin Oggi. „Ich hoffe, sie wird sich den Schwierigkeiten, die das Leben jedem von uns oft in den Weg legt, wie immer mit Mumm und Beharrlichkeit stellen.“ Fans der beiden hoffen, dass beim Aufeinandertreffen der beiden nun wieder ganz viel Amore in der Luft liegt.

© Getty ×

Michelle war von 1998 bis 2009 mit Eros verheiratet

Michelle: "Der Schmerz bleibt"

Die Trennung vom schwerreichen Mode-Erben ist noch ganz frisch. „Ich habe Glück, weil ich in einem schwierigen Moment wie diesem etwas habe, auf das ich mich konzentrieren kann und das mich ablenkt“, erklärte Hunziker im Interview mit dem Magazin Corriere. „Sicher, wenn ich dann abends die Haustür schließe, bleibt der Schmerz.“ Trotzdem wollen sich die beiden im Guten trennen. Auch Tomaso sagte Ende Januar gegenüber Corriere: "Sie bleibt die Frau, die ich in meinem Leben am meisten geliebt habe, und ich liebe sie immer noch, aber in einer anderen Form." Ausserdem habe er ihr viel zu verdanken: "Als ich sie kennenlernte, war ich 28 Jahre alt und dank ihrer Nähe bin ich menschlich und beruflich gewachsen."

© Getty ×

Im Jahr 2014 heiratete Michelle Hunziker Tomaso Trussardi. Aus der Beziehung sind die beiden Töchter Sole (8) und Celeste (6) hervorgegangen.