So schonungslos rechnet Jolie mit Brad Pitt ab

Die Schlammschlacht zwischen dem einstigen Traumpaar Angelina Jolie und Brad Pitt zieht sich bereits seit Jahren. Nun ist eine neue E-Mail von Jolie ans Tageslicht gekommen.

Konkret geht es in der neu aufgetauchten E-Mail um ein Anteil an einem Weingut, welches Jolie im Jahr 2021 an einen russischen Investor verkauft haben soll. Brad Pitt warf seiner Ex-Frau vor Gericht vor, diese habe ihren Teil des Weingutes mit „giftigen Absichten“ verkauft. Mit einer Gegenklage versuchte sich die Hollywood-Schauspielerin zu verteidigen.

Nun ist eine E-Mail aufgetaucht, welche direkt von Jolie an Pitt adressiert war. In dieser versucht die 47-Jährige, den Verkauf zu erläutern. Auf der Social-Media-Plattform TikTok geistert das Dokument herum, laut Insidern soll diese echt sein.

Emotionales E-Mail

Jolie schreibt:"„Ich halte das schriftlich fest, damit ich nicht emotional werde. Ich bin schweren Herzens zu einer schmerzhaften Entscheidung gelangt, die ich mit dir teilen möchte.“ In weiterer Folge erklärt Jolie detailreich, warum sie ihren Teil des einst geliebten Feriendomizils in Frankreich verkauft habe. Für Jolie sei der Ort der, "der das Versprechen dessen enthielt, was sein könnte, und wo ich dachte, dass ich alt werden würde. Selbst jetzt ist es unmöglich, das zu schreiben, ohne zu weinen. Ich werde meine Erinnerungen daran, wie es vor einem Jahrzehnt war, in Ehren halten,“ so Jolie in der emotionalen E-Mail.

Das Château Miraval sei für Jolie zudem der Ort „unserer Familie“, zudem habe sie von Pitt eine Menge "rücksichtsloses Verhalten" gesehen. Auch der Werbung, um den Verkauf des eigenen Weines anzukurbeln, könne Jolie nichts Gutes abgewinnen. "Ich finde es unverantwortlich und es ist nicht etwas, das ich meinen Kindern zeigen möchte. Es erinnerte mich an schmerzhafte Zeiten“. Laut Jolie habe der Alkohol der Familie "sehr geschadet". 2016 reichte die 47-Jährige die Scheidung ein, nachdem Pitt völlig betrunken ausgerastet war.

Für die Maleficent-Darstellerin sei der Ort im Jahr 2016 gestorben, als es zu einer vermeintlichen Attacke von Pitt auf Jolie und die gemeinsamen Kinder gab. Jolie hat Pitt auf 250 Millionen Dollar verklagt, sie vermutet eine miese Kampagne, um die Kontrolle über das Weingut zu erlangen.

