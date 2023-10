RAF: Tankstellen-Eskalation mitten in Wien

Rapper RAF Camora sorgte am Dienstagabend für Menschenmassen in der Taborstraße

Wenn Rapper RAF Camora ruft, sind die Fans nicht weit. Dienstagabend sorgte er für einen gigantischen Auflauf an Menschen, als er in den sozialen Netzwerken postete, dass er einen Videodreh bei einer Tankstelle in der Taborstraße plant. Gegen 20.30 Uhr versammelten sich seine Anhänger in Scharen, um einen Platz vor dem Dach der Tankstelle zu bekommen und im Video dabei zu sein. Sogar die Polizei soll vor Ort gewesen sein. Zu Zwischenfällen sei es jedoch nicht gekommen.

Im Zuge des Drehs sprach RAF Camora erneut über das "Ende". Seine treuen Fans nutzen also jede Möglichkeit, um den Rapper noch einmal live auf einer Bühne, oder in diesem Falle, auf dem Dach einer Waschstraße zu sehen. Grund für die Tankstellen-Party war übrigens das gemeinsame Projekt mit Ski Aggu. Der Feature-Song "Liebe Grüße" sollte ein passendes Video bekommen.