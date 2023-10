Schlussstrich? RAF Camora kündigt "das Ende" an

RAF Camora gilt als einer der Stars der heimischen Musikszene und schwimmt seit Jahren auf der Erfolgswelle. Doch nun scheint der Rapper genug zu haben.

Unfassbare 81 Songs hat RAF Camora seit seinem Comeback am 16. Juli 2021 veröffentlicht. Nicht nur das: Auch zwei Bücher sind in diesen mehr als zwei Jahren entstanden, zwei Mal war der Rap-Star auf Tournee, von diversen Nebenprojekten ganz zu schweigen.

Grund genug für RAF, die erfolgreiche Zeit Revue passieren zu lassen und sich bei den Fans zu bedanken. Das tat der 39-Jährige ausgerechnet am Freitag, den 13. – und hatte in seinem Instagram-Video auch eine Überraschung parat.

"Erstmal ein bisschen Ruhe"

Nach einem Dankeschön an seine Anhänger sagt RAF plötzlich: "Dieses Video mache ich auch ein bisschen, um einzuleiten, dass jetzt ... der Schl – ich will nicht sagen Schlussstrich", rudert er noch im selben Satz zurück. Dann kündigt er doch "das Ende" an – und zwar von "XV". Die Phase sei mit der Ende Oktober kommenden Single vorbei. "Danach ist erstmal ein bisschen Ruhe", erklärt der gebürtige Schweizer.

Traum von Happel-Konzert geplatzt

Danach verrät er, dass aus seinem Traum, im Wiener Ernst-Happel-Stadion ein Konzert zu spielen, nichts wird: "Leider Gottes hat es dieses Jahr nicht funktioniert. Wir haben alles versucht, sogar Partner ins Boot geholt."

Jedoch sei so ein Plan bei so großen Arenen nicht einfach. RAF verspricht jedoch: "Aber wir geben nicht auf, es bleibt ein Traum." Ein Wien-Konzert soll es aber trotzdem geben – womöglich in der Stadthalle.

Kryptische "Phantom"-Ankündigung

Abschließend macht RAF Camora noch eine kryptische Ankündigung: "Camora wird danach zum Phantom – bald werden die Leute wissen, was das bedeutet."

In den Kommentaren rätseln zahlreiche Fans nun, was ihr Liebling mit diesen Worten meint. Ob er selbst zum Phantom wird, sprich sich völlig zurückzieht und von der Bildfläche verschwindet? An anderer Stelle wird auch spekuliert, ob RAF mit "Phantom" nicht gar den Titel seines nächsten Werks angedeutet hat.