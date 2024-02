× Neues Ukraine Benefiz mit Jamala und Alle Achtung

Zum zweijährigen Jahrestag des Ukraine-Kriegs setzen heute u.a. ESC-Siegerin Jamala, Alle Achtung oder Ina Regen in der Stadthalle ein starkes Zeichen für Frieden und Menschlichkeit. Auch Ukraines First-Lady Olena Zelenska wird erwartet.

Am 24. Februar 2022 startete der Ukraine-Krieg. Jetzt, zum zweijährigen Jahrestag, setzen heimische Künster und Topstars aus der Urkaine ein starkes Zeichen für Frieden und Menschlichkeit. Heute steigt in der Wiener Stadthalle das Solidaritätskonzert "United for Ukraine" zugunsten von Nachbar in Not.

Lieferte der Austropop schon 2022 das weltgrößte Ukraine-Benefiz im Happel-Stadion, so sind heute in der Stadthalle u.a. die Hitband Alle Achtung, auch mit der Live-Premiere der neuen Single "Kopenhagen", Ina Regen, die mit der CD "Was ma heut net" träumen ja aktuell die Spitze der iTunes-Charts hält, Thorsteinn Einarsson, Anna-Sophie oder King &Potter mit dabei.

Unter der Moderation von Lukas Schweighofer und Daryna Tregubova machen auch Ukrainische Stars wie Zlata Ognevich oder Tina Karol auf den nach wie vor andauernde Krieg aufmerksam. Dazu ist auch ein Auftritt von Ukraines First Lady, Olena Zelenska, der Ehefrau von Wolodymyr Selenskyj geplant.

Zum Finale stimmt Song-Contest-Gewinnerin Jamala ihre Sieger-Hymne von 2016 an. Mit dem Song "1944" vertonte sie ja Stalins Deportation der Krimtataren. ORF1 zeigt am Freitag ab 22.50 Uhr die Highlights dieses besonderen Konzerts.