Roger Waters: „Ich bin ein Gilmour Fan!“

Nach jahrelangem Streit zeigt sich Roger Waters zum 80er altersmilde: überraschendes Lob für David Gilmour und neue Hörproben.

„Ich bin ein Fan. Seine Solos sind großartig!“ Überraschende Annäherung von Roger Waters in Richtung David Gilmour. Nach Jahren des Streits, die in auch in einem vielzitierten Hassposting von Gilmours Frau Polly Samson gipfelten („Waters ist ein Antisemit“) gipfelten, spricht er nun in einer Facebook-Fragen-Reihe zur neuen überarbeitete Version von "The Darkside Of The Moon" fast ein Friedensangebot aus. Plötzliche Milde zum soeben gefeierten 80er?

Werk voller Liebe. Zu den wohlwollende Worten gibt es auch neue Töne: Mit „On The Run“ und „Breathe“ stellt Waters weitere Hörproben der für 6. Oktober erwarteten Neuüberarbeitung "The Dark Side of the Moon Redux" ins Netz. „Es geht nicht darum das Original zu überschatten oder zu ersetzen, sondern um daran zu erinnern. Es ist ein Werk voller Liebe.“ Am 8. Und 9. Oktober präsentiert Waters seine reduzierte Darkside-Version dann auch mit zwei Konzerten in London.

So klingen die neuen Waters-Songs: