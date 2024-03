× Christina Stürmer kommt als ihre eigene Chefin unplugged

Akustisches Album und Tournee - Sängerin nun auf ihrem eigenen Label: "Wie befreiend ist das!" - "Viel Arbeit, andererseits eine große Erfahrung"

Christina Stürmer ist jetzt ihre eigene Chefin: Am Freitag erscheint ihr im Wiener Volkstheater mitgeschnittenes Album "MTV Unplugged" auf ihrem eigenen Label "Ich lebe Records". Als "einerseits sehr viel Arbeit, andererseits große Erfahrung" bezeichnet die 41-Jährige im APA-Gespräch den Schritt in die Unabhängigkeit. Im April geht die Sängerin mit den akustischen Versionen ihrer Songs auf Tour. Auf neues Material müssen Fans ein bisschen warten, verriet die zweifache Mutter.

© Sony Music ×

Ende 2019 lief Stürmers Plattenvertrag bei Universal Deutschland aus und wurde nicht verlängert. "Gleichzeitig suchte ich ein neues Management", erzählt die Linzerin. Fündig wurde sie in Marc Liebscher, dem Manager der Sportfreunde Stiller, denen Stürmer besonders verbunden ist: Mit deren Song "Ein Kompliment" belegte sie den zweiten Platz in der ORF-Castingshow "Starmania" - der Start einer steilen Karriere. "Dann standen wir vor der Frage: Suchen wir uns ein neues großes Label oder machen wir alles selbst?"

Sie habe viel gelernt bei Universal, zeigt sich Stürmer dankbar. "Gerade in den Anfangszeiten wäre es ohne große Plattenfirma nicht in dem Ausmaß gegangen." Aber zuletzt sei es "immer mehr ein Kampf geworden", bei jeder Kollaboration oder bei Neueinspielungen ihrer Lieder nur mit Gitarren und Gesang für Social Media hätte sie um Erlaubnis fragen müssen. "Das fällt jetzt weg, wie befreiend ist das!"

"Die Entscheidung war allerdings nicht einfach. Es läuft jetzt alles über meinen Tisch, meine Plattenfirma besteht aus nur drei Leuten. Aber wenn wir das mit dem aufwendigen 'MTV Unplugged' geschafft haben, wird das nächste Studioalbum ein Lecherlschas", lacht Stürmer. Bis dorthin wird noch einige Zeit vergehen: Zwischen Familie, Konzerten und ein Label zu betreiben hätte "neue Songs zu schreiben gerade keine Priorität". Allerdings liegen bereits ein paar Lieder in der Schublade.

Mit "MTV Unplugged" unter den neuen Voraussetzungen ins Rampenlicht zurückzukehren, habe ihr ein sicheres Gefühl gegeben: "Weil 'Ich lebe' oder 'Millionen Lichter' sind eine Bank, ich weiß, da gibt es Menschen, die etwas damit verbinden", so Stürmer. "Es war genauso ein Spaß wie eine Herausforderung, neue Arrangements zu machen. Sich von alten Gewändern zu lösen, hat den Horizont erweitert. Die Nummern auszuwählen, war aber nicht leicht, in 20 Jahren ist doch einiges zusammengekommen."

© YouTube

Wolfgang Ambros singt als Gast mit Stürmer "Du bist wia de Wintasun". Per Telefon schlug sie der Austrolegende das Duett vor: "Ich hatte das Bauchgefühl, wenn ich ihm mit 'Schifoan' komm, legt er gleich auf", schmunzelt Stürmer. "Ich hab' etwas gesucht, was zu mir passt. 'Da Hofa' oder 'Es lebe der Zentralfriedhof' gehen sich bei mir nicht aus." Dass die Sportfreunde Stiller mit von der Partie sind, musste einfach sein: "Wenn nicht, hätte sich wohl nicht nur einer meiner Fans beschwert!" Die "Sportis" haben sogar Urlaube umgeplant, um an den Konzerten im Volkstheater teilzunehmen.

Außerdem wollte Stürmer eine singende Schauspielerin dabei haben. Vorgeschlagen wurde ihr Ursula Strauss: "Ich wusste gar nicht, dass sie das kann. Wir haben uns erst in Korneuburg im Proberaum kennengelernt. Es war gleich eine Verbindung zwischen uns da, als ob wir uns ewig kennen würden." Bei "Unsere besten Tage" teilen sich die beiden Frauen die Strophen, eine gelungene Symbiose.

© Nikolaus Osterman/MTV ×

Ab 11. April zieht Stürmer mit der Show "MTV Unplugged" durch Österreich und Deutschland. Einige Termine wie der Start in Salzburg oder das Konzert im Wiener Gasometer sind längst ausverkauft.