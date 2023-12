Wolfgang Ambros & Christina Stürmer bewegen die Herzen

Der Wolfgang Ambros Klassiker "Du bist wia de Wintasun“ erlebt einen neuen emotionalen Höhenflug. Sein Unplugged-Duett mit Christina Stürmer sorgt für Gänsehaut.

„Bereits über 450.000 Zugriffe auf YouTube und täglich kommen ca. 10.000 dazu.“ Wolfgang Ambros jubelt über sein Hit-Duett mit Christina Stürmer. Im August hat der Austropop-Gigant ja im Wiener Volkstheater bei der MTV-Unplugged-Show von Stürmer seinen 1972er Klassiker „Du bist wia de Wintasun“ mit ihr angestimmt. Jetzt sorgt das gemeinsame Video für Gänsehaut: „Ein magischer Auftritt“, „Ein super Duett, könnte mir noch etliche Klassiker so vorstellen“ oder „Höre und heule....so wunderschön“ sind die Fans begeistert.

© Sony Music

© YouTube



Am 15. März kommt das bewegende Duett dann auch auf CD. Da bringt Christina Stürmer ihr neues Album „MTV Unplugged in Wien". 22 Songs in neu arrangierten Akustik-Versionen. Auch mit Hilfe von Mathea ("Scherbenmeer"), den Sportfreunden Stiller ("Ein Kompliment") oder Deine Freunde ("Keine Märchen"). Ambros selbst wird seinen Klassiker bei der nächsten Runde seiner Hit-Tournee „Pur“ anstimmen. Auch beim Geburtstags-Konzert am 19. März im Wiener Theater Akzent.

So emotional klingt das Ambros-Stürmer-Duett "Du Bist Wia De Wintasun":