× Ambros: Geburtstagskonzert ist bereits ausverkauft

Am 19. März feiert Wolfgang Ambros seine 72er mit einem Geburtstags-Konzert im Wiener Theater Akzent. Die 455 Tickets sind bereits restlos vausverkauft.

Das ging ja flott: Am Dienstag plauderte Keyboarder Günter Dzikowski die Idee von einem Geburtstags-Konzert von Wolfgang Ambros am 19. März im Wiener Theater Akzent auf der Bühne aus. Am Samstag wurde der Termin dann auch wirklich fixiert – und schon jetzt, also keine 36 Stunden später, ist die Konzert-Party zum 72er restlos ausverkauft. „Liebe Leute, auch das Konzert am 19.03.2024 im Theater Akzent ist ausverkauft. Es gibt keine Karten mehr,“ vermeldet der Austropop-Kaiser jetzt das „Sold Out“ auf Facebook.

455 glückliche Fans die ihre Tickets ergattert haben sind bei der Geburtstags-Show mit dem Unplugged-Programm „Pur“ dabei. Sie dürfen sich auf ein wahres Hit-Feuerwerk freuen. Bei der letzten Wien-Show stimmte Ambros im Dreiklang mit Dzikowski (Keyboard) und Roland Vogl (Gitarre) alle Klassiker – von „A Mensch möcht i bleibn“ über „Die Blume aus dem Gemeindebau“ bis „Schifoan“ – im gediegenen Akustik-Sound an. Dazu gab’s Cover-Versionen von Tom Waits („Samstag Nacht“), Bob Dylan („I bins ned“) oder Neil Young („Herz aus Gold“).