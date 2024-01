× Christina Stürmer: Neuer Hit nach Hermann-Maier-Premiere

Was macht Hermann Maier mit Christina Stürmer auf der Piste? Wenn der Herminator zum Charity-Race bittet, kommen die Stars: Christina Stürmer, Josh, Ivica Kostelic & Co. schnallen am Montag beim Hermann Maier Star Challenge die Ski an. Der ORF macht daraus ein spannendes Primetime-Event (20.15, ORF1 live).