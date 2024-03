× Judas Priest zünden beim ÖSTERREICH-Konzert drei Premieren

Am 1. April rocken Judas Priest mit der neuen CD „Invincible Shield“ ihr großes ÖSTERREICH-Konzert in der Stadthalle. Am Montag legte man dazu beim Tourstart in Glasgow die Direktiven.

„Für jeden neuen Song muss man ja quasi einen Publikums-Liebling von der Setlist streichen. Keine leichte Entscheidung. Und deshalb wird es wohl auch nur drei, vier neue Songs auf der Tour geben.“ Schon im großen OE24-Interview zur neuen Album-Kracher „Invincible Shield“ und dem großes ÖSTERREICH-Konzert am 1. April in der Stadthalle gab Bassist Ian Hill die Direktiven. Jetzt heilten Judas Preist bei der Live Premiere ihre neuen Tour Wort. Am Montag wurden in Glasgow mit “Invincible Shield“, „Panic Attack“ und „Trial by Fire“ drei der neuen Rock-Hymnen angestimmt.

Als umjubelte Premieren eines 18 Song starken Heavy-Metal-Feuerwerk bei dem die Mannen rund um Rob Halford auch das Fleetwood MacCover „The Green Manalishi (With the Two Prong Crown)“ und den seit neun Jahren nicht mehr gespielte Lvie-Rarität „Love Bites“ anstimmten. Dazu holte man zwischen Hymen wie „Breaking The Law“ oder „Painkiller“ zum ersten mal seit 209 auch wieder „Saints in Hell“ ins Programm.

Nur Gitarrist Gitarristen Glenn Tipton, der ja an Parkinson leidet, war nicht dabei Es geht ihm den Umständen entsprechend. Er ist aber nicht fit genug um auf Tour zu gehen.“ gibt Hill eine Gesundheits-Update. „ Er könnte bei dem einem oder anderen Konzert mitspielen. Vielleicht bei den Zugaben. Aber wir halten das sehr transparent: Niemand soll ein Ticket kaufen in der Hoffnung, dass Glenn mitspielt, denn das wird eher die besondere Ausnahme sein. Er macht was er kann. Natürlich würde er liebend gerne die komplette Tour mitspielen, aber das erlaubt die Krankheit nicht.

Das war die Setlist von Judas Priest in Glasgow:

Panic Attack

Rapid Fire

You've Got Another Thing Comin'

Metal Gods

Lightning Strike

Love Bites

Breaking the Law

Saints in Hell

Trial by Fire

Turbo Lover

Invincible Shield

Beyond the Realms of Death

Victim of Changes

Screaming for Vengeance

The Green Manalishi (With the Two Prong Crown) (Fleetwood Mac cover)

Painkiller

Zugaben:

Hell Bent for Leather

Living After Midnight