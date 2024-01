Was macht Hermann Maier mit Christl Stürmer auf der Piste?

Wenn der Herminator zum Charity-Race bittet, kommen die Stars: Christl Stürmer, Josh, Ivica Kostelic & Co. schnallen am Montag beim Hermann Maier Star Challenge die Ski an. Der ORF macht daraus ein spannendes Primetime-Event (20.15, ORF1 live).

24 Stunden vor der Damen-Nachtslalom-Entscheidung in Flachau steigt auf der "Märchenwiese" (© Manuel Feller) das Hermann Maier Star Challenge. Dabei treten jeweils eine Ski-Legende und ein Promi im Duo an. Am Start sind u.a. die Ex-Skigrößen Maria Höfl-Riesch, Hilde Gerg, Marco Büchel, Ivica Kostelic, Patrick Ortlieb, Michael Walchhofer, Lizz Görgl, Marlies Raich und natürlich Hermann Maier himself. Musik-Act: Christina Stürmer präsentiert neuen Song Auf Promi-Seite stehen bekannte Namen wie Christl Stürmer, Johannes Stumpich ("Josh"), Chris Steger, Silvia Schneider, Jakob Seeböck oder Andreas Goldberger auf der Startliste. Erstmals wird das originelle Format ab 20.15 Uhr live auf ORF 1 übertragen - inklusive Musik-Acts. So wird Christina Stürmer quasi zum Aufwärmen ihren neuen Song "Ein halbes Leben" zum Besten geben. Das Rennformat: Jeweils ein Ski-Promi und einer aus Sport oder Kultur treten gemeinsam als Team an. Jenes Paar, das den geringsten Zeitunterschied aufweist, gewinnt und stellt den Siegerscheck in Höhe von 15.000 Euro einem wohltätigen Zweck zur Verfügung. Mit Spannung wird erwartet, wer an der Herminator-Seite loslegen darf - Melissa Naschenweng ("Ich bin ein Riesen-Hermann-Maier-Fan"), die im Vorjahr das Vergnügen hatte, musste schweren Herzens absagen - sie trat fast zeitgleich bei der ServusTV-Hahnenkamm-Spezialtalksendung auf der Seidlalm auf. Als sportlicher Höhepunkt in Flachau steigt am Dienstag (18.00/20.45, ORF 1) der traditionelle Damen-Slalom mit Mikaela Shiffrin, Katharina Liensberger & Co.