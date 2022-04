× Nova Rock: Placebo ersetzen Foo Fighters

Die Foo Fighters haben ihr Konzert am Nova Rock Festival nach dem Tod von Taylor Hawkins abgesagt. Jetzt gibt's würdigen Ersatz: Placebo springen mit dem Nummer-Eins-Hit ''Never Le Me Go'' ein.

„Natürlich kann man Foo Fighters sehr schwer ersetzen, noch dazu derart knapp vor dem Festival. Aber ich denke mit Placebo, die übrigens kürzlich ein hervorragendes Album veröffentlich haben und mit Sportfreunde Stiller, die nach jahrelanger Pause erstmals wieder auf eine österreichische Festivalbühne zurückkehren, sind hier doch noch zwei gute Alternativen gefunden worden“ Nach dem Tod von Taylor Hawkins und der daraus resultierenden Tourabsage der Foo Fighters zaubert Ewald Tatar nun Rasch Ersatz für das Nova Rock Festival aus dem Hut. Am 10.Juni kommen Placebo mit der brandneuen CD "Never Let Me Go", die aktuell Platz eins der Austria-Top-40 hält, nach Nickelsdorf. Im Vorprogramm sind nun neben Kraftklub, KORN oder Bring MeThe Horizon auch neu die Sportfreunde Stiller und auch Epica mit dabei. In Summe werden beim Mega-Festival über 225.000 Fans erwartet. © Nova Rock ×